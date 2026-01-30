Horoscop săptămânal, 2-8 februarie 2026. Este timpul să depășim gândirea rigidă

Uranus în Taur a confruntat colectivul din 2018 cu moartea, care vine din dublarea defensivei și a dogmei noastre. Acum, când Uranus se mișcă direct în Taur, pentru ultima dată în 84 de ani, este timpul să depășim gândirea noastră rigidă. Pentru că doar ceea ce este imobil este mort. Doar ceea ce dansează trăiește. Doar ceea ce se mișcă supraviețuiește.

Așadar, când Uranus se mută direct în Taur, până pe 26 aprilie, reflectează la tot ce ai învățat despre unde nu te-ai schimbat, dar și unde ai putea avea nevoie, și tot ce trebuie să faci pentru a păși în noutatea pe care 2026 vrea să ți-o ofere.

Practica ta spirituală te-ar putea ajuta enorm, mai ales când Mercur intră în Pești, pe 6 februarie până pe 14 aprilie. Este puțin mai lungă decât șederea sa obișnuită de trei săptămâni și jumătate deoarece Mercur va retrograda în Pești, pe 26 februarie până pe 20 martie, așa că, între timp, revino la practica ta spirituală și gândește-te cum te ajută în momentele de tranziție, schimbare și tulburare. Îți oferă un loc unde să-ți pui furia? Angoasa? Speranța? Dorul?

Este atât de important ca în aceste vremuri să ne sprijinim cu adevărat pe calea noastră și să încercăm să primim direcția pe care divinul o atribuie fiecăruia dintre noi, astfel încât să ne putem face partea! Dacă nu ești pe deplin la nivelul „spiritualității”, privește artele și expresia ta creativă ca pe un alt loc în care să procesezi ceea ce nu este ai făcut până acum. Nu ca pe un mijloc de optimizare, rezolvare a problemelor sau reparare, ci pur și simplu ca martor la ceea ce trebuie să ne așteptăm și să acceptăm. Și, dacă e ceva, amintește-ți doar să plângi. Când e prea mult, lasă lacrimile să curgă!

Un curios careu Venus-Uranus, pe 8 februarie, te ajută să rămâi deschis la schimbare și surpriză când vine vorba de relațiile tale romantice. Deoarece Venus este în Vărsător, iar Uranus este în Taur, aceste două semne nu prea adoră să se adapteze și să rămână deschise la noutate deoarece prosperă în concentrare și să ducă lucrurile la bun sfârșit. Așadar, chiar dacă este deosebit de dificil să fii sceptic, fii deschis la modul în care alți oameni se schimbă atunci când inimile lor sunt în flăcări datorită unor informații noi. Și rămâi deschis la faptul că o nouă conexiune poate deveni a ta, într-un moment la care nu te-ai așteptat niciodată, și nu-i așa că e incitant?

Berbec

Uranus se mișcă direct în Taur pe 3 februarie: Exersează-ți valorile de dragul siguranței!

Mercur intră în Pești pe 6 februarie: Bazează-te pe arte și spiritualitate pentru a lăsa lucrurile să meargă!

Careu Venus-Uranus pe 8 februarie: Nu știi totul!

Pune-te la pământ. Uranus se mișcă direct în zona ta de valori guvernată de Taur pe 3 februarie, oferindu-ți șansa de a te stabiliza cu valorile tale înainte ca viața să te îndrepte în direcții interesante și spontane. Ești pe cale să treci printr-o transformare personală masivă, așa că cu cât știi mai repede care sunt valorile tale și cum trăiești în conformitate cu ele, cu atât mai bine.

Mercur intră în Pești pe 6 februarie până la mijlocul lunii aprilie, oferindu-ți șansa de a renunța, nu de a renunța la tipare, oameni și puncte de vedere care nu servesc acestei transformări pe care ești pe cale să o treci.

Apoi, un careu surprinzător Venus-Uranus pe 8 februarie te ajută să renunți la atotcunoscătorul interior și să rămâi deschis surprizei, ceea ce este oricum mult mai sexy.

Taur

Uranus se mișcă direct în Taur pe 3 februarie: Lasă-te să evoluezi cu voce tare.

Mercur intră în Pești pe 6 februarie: Împărtășește dezordinea cu oamenii tăi.

Careu Venus–Uranus pe 8 februarie: Surpriza nu este doar anxioasă, ci și sexy!

Te schimbi, și se vede. Uranus se mișcă direct în semnul tău pe 3 februarie, reaprinzând o lungă trezire personală în jurul identității, valorilor și cât de liber îți permiți să te miști prin lume. Înveți că creșterea necesită mișcare, nu certitudine.

Mercur intră în Pești pe 6 februarie și îți înmoaie lumea socială, făcând mai ușor să vorbești despre ceea ce procesezi, decât să-l duci singur. Lasă comunitatea să fie martoră la devenire.

Apoi, un careu Venus–Uranus pe 8 februarie zguduie așteptările legate de atracție, bani sau direcție. Rămâi curios. Flexibilitatea te menține viu pentru ceea ce urmează.

Gemeni

Uranus se mișcă direct în Taur pe 3 februarie: Ascultă ce se schimbă sub suprafață.

Mercur intră în Pești pe 6 februarie: Condu cu intuiție, nu cu răspunsuri.

Careu Venus-Uranus pe 8 februarie: Rămâi deschis când planurile se schimbă.

Ceva liniștit se rearanjează în interiorul tău. Uranus se mișcă direct pe 3 februarie și stârnește părțile din tine care de obicei operează în culise - obiceiuri, instincte și tipare emoționale care îți ghidează alegerile mai mult decât ar putea logica vreodată.

Mercur intră în Pești pe 6 februarie și îți atrage atenția către scop, vizibilitate și inteligența mai subtilă a intuiției. Nu trebuie să explici totul pentru a merge mai departe.

Apoi, un careu Venus-Uranus pe 8 februarie perturbă așteptările legate de muncă, dorință sau direcție. Flexibilitatea te menține aliniat. Lasă schimbarea să te informeze în loc să te alarmeze.

Rac

Uranus se mișcă direct în Taur pe 3 februarie: Lasă-ți comunitatea să evolueze.

Mercur intră în Pești pe 6 februarie: Urmărește sensul, nu certitudinea.

Careu Venus-Uranus pe 8 februarie: Așteaptă-te la surprize relaționale.

Oamenii tăi se schimbă, și la fel și tu. Uranus se mișcă direct în Taur pe 3 februarie și îți activează lumea socială, invitând noi dinamici, alianțe noi și un sentiment de apartenență mai sincer. Unele prietenii se adâncesc, altele se slăbesc, toate acestea te învață cum arată de fapt sprijinul reciproc acum.

Mercur intră în Pești pe 6 februarie și îți atrage atenția către sens, învățare și credință în imaginea de ansamblu care îți ghidează alegerile. Ai încredere în direcție chiar dacă drumul pare neterminat.

Un careu Venus-Uranus pe 8 februarie menține intimitatea și încrederea vii și imprevizibile. Rămâi curios și receptiv pe măsură ce relațiile dezvăluie noi straturi.

Leu

Uranus se mișcă direct în Taur pe 3 februarie: Lasă-ți rolul public să evolueze.

Mercur intră în Pești pe 6 februarie: Ai încredere în ceea ce se întâmplă sub suprafață.

Careu Venus-Uranus pe 8 februarie: Rămâi deschis la schimbări relaționale.

Conducerea ta își schimbă forma. Uranus care se mișcă direct în Taur pe 3 februarie zguduie modul în care ești văzut și cum îți asumi responsabilitatea, invitând mai multă autenticitate în vizibilitatea și autoritatea ta. Nu trebuie să te agăți de o versiune veche a succesului pentru ca acesta să rămână semnificativ.

Mercur intră în Pești pe 6 februarie și îți îndreaptă atenția spre interior, ajutându-te să procesezi adevărurile emoționale, resursele comune și dinamica nerostită cu mai multă sensibilitate. Ascultă cu atenție ceea ce se dezvăluie fără să te grăbești să controlezi.

Un careu Venus-Uranus pe 8 februarie menține relațiile dinamice și surprinzătoare, amintindu-ți că conexiunea prosperă atunci când flexibilitatea este permisă.

Fecioară

Uranus se mișcă direct în Taur pe 3 februarie: Lasă-ți viziunea asupra lumii să rămână flexibilă.

Mercur intră în Pești pe 6 februarie: Ascultă mai mult decât explici.

Careu Venus-Uranus pe 8 februarie: Așteaptă-te ca relațiile să te surprindă.

Rămâi curioasă. Uranus se mișcă direct în Taur pe 3 februarie redeschide întrebări despre sens, credință și direcție, încurajându-te să slăbești strânsoarea față de certitudine și să lași învățarea să rămână vie. Nu ai nevoie de toate răspunsurile pentru a continua să mergi mai departe.

Mercur intră în Pești pe 6 februarie și își îndreaptă atenția către dialog, parteneriat și reflecție, unde ascultarea devine la fel de importantă ca articularea. Lasă conversațiile să se desfășoare fără să te grăbești să le repari sau să le organizezi.

Un careu Venus-Uranus pe 8 februarie aduce evoluții neașteptate, amintindu-vă că creșterea vine adesea prin intermediul unor oameni care contestă tiparele familiare.

Balanță

Uranus se mișcă direct în Taur pe 3 februarie: Actualizați acordurile privind partajarea și încrederea.

Mercur intră în Pești pe 6 februarie: Faceți-vă rutinele mai pline de compasiune.

Careu Venus-Uranus pe 8 februarie: Dorința vrea spațiu pentru a respira.

Intimitatea evoluează. Uranus se mișcă direct în Taur pe 3 februarie aduce mișcare în modul în care împărtășiți timpul, energia, banii și spațiul emoțional cu ceilalți. Este vorba despre menținerea acordurilor actuale, astfel încât încrederea să rămână vie.

Mercur intră în Pești pe 6 februarie și îți atrage atenția asupra obiceiurilor zilnice, ritmurilor de lucru și bunăstării, invitând mai multă sensibilitate în modul în care îți organizezi zilele și te raportezi la stres.

Un careu Venus-Uranus pe 8 februarie menține romantismul și creativitatea vii, amintindu-ți că atracția prosperă atunci când sunt prezente curiozitatea și flexibilitatea.

Scorpion

Uranus se mișcă direct în Taur pe 3 februarie: Relațiile continuă să se schimbe pentru că tu ești.

Mercur intră în Pești pe 6 februarie: Spune ce te face să te simți bine, jucăuș și adevărat.

Cărucior Venus-Uranus pe 8 februarie: Casa și parteneriatul își doresc flexibilitate.

Rămâi deschis. Uranus se mișcă direct în Taur pe 3 februarie reactivează evoluția în cele mai apropiate relații ale tale, amintindu-ți că creșterea necesită receptivitate, nu control. Oamenii se schimbă pe măsură ce te schimbi și tu, iar asta face parte din acord.

Mercur intră în Pești pe 6 februarie și invită mai multă creativitate, romantism și onestitate emoțională în conversațiile tale, în special acolo unde bucuria și dorința își doresc exprimare.

Apoi, un careu Venus-Uranus pe 8 februarie aduce surprize în jurul dinamicii casei, familiei sau parteneriatului. Adaptabilitatea menține conexiunea vie și ajută intimitatea să se simtă spațioasă, mai degrabă decât fixă.

Săgetător

Uranus se mișcă direct în Taur pe 3 februarie: Schimbă-ți obiceiurile și viața ta se schimbă.

Mercur intră în Pești pe 6 februarie: Ascultă cu atenție ce îți spune viața interioară.

Careu Venus-Uranus pe 8 februarie: Conversațiile te-ar putea surprinde.

Actualizează-ți sistemele zilnice. Uranus se mișcă direct în Taur pe 3 februarie reanimează schimbările în rutinele, modelele de lucru și practicile tale de bunăstare, arătându-ți unde flexibilitatea duce la libertate. Micile ajustări creează un impuls real acum.

Mercur intră în Pești pe 6 februarie și îți îndreaptă atenția spre interior, evidențiind dinamica familială, nevoile emoționale și narațiunile private care îți modelează alegerile. Lasă reflecția să informeze acțiunea.

Apoi, un careu Venus-Uranus pe 8 februarie aduce dialoguri sau vești neașteptate, amintindu-ți că a rămâne curios menține conexiunea vie și ajută vocea ta să rămână receptivă, mai degrabă decât reactivă.

Capricorn

Uranus se mișcă direct în Taur pe 3 februarie: Încrederea crește atunci când îți asumi riscuri creative.

Mercur intră în Pești pe 6 februarie: Spune ceea ce vrei cu adevărat să spui.

Careu Venus-Uranus pe 8 februarie: Rămâi deschis unei scântei neașteptate.

Ai încredere în instinctele tale. Uranus, care se mișcă direct în Taur pe 3 februarie, îți reactivează creativitatea, plăcerea și exprimarea de sine, amintindu-ți că încrederea nu se construiește prin control, ci prin participare. Creează artă, asumă-ți riscul, bucură-te intenționat.

Mercur intră în Pești pe 6 februarie și ascuțește tonul emoțional al conversațiilor tale, ajutându-te să comunici cu mai multă sensibilitate, imaginație și nuanță. Alege cuvinte care reflectă ceea ce simți, nu doar ceea ce este eficient.

Apoi, un careu Venus-Uranus pe 8 februarie aduce surpriză în romantism sau în colaborarea creativă. Deschiderea menține dorința vie, iar curiozitatea menține conexiunea interesantă.

Vărsător

Uranus se mișcă direct în Taur pe 3 februarie: Lasă stabilitatea să susțină schimbarea acasă.

Mercur intră în Pești pe 6 februarie: Numește ce prețuiești emoțional și material.

Pătrat Venus-Uranus pe 8 februarie: Surpriza remodelează ce înseamnă securitatea.

Rămâi flexibil, Vărsător. Uranus, care se mișcă direct în Taur pe 3 februarie, provoacă schimbări în casa, familia sau fundațiile tale emoționale, amintindu-ți că creșterea nu necesită haos atunci când baza ta interioară este stabilă. Ajustările făcute acum te ajută să te simți mai ancorat pe măsură ce viața evoluează.

Mercur intră în Pești pe 6 februarie și îți îndreaptă atenția către valori, bani și stima de sine, încurajând conversații mai blânde și mai intuitive despre ceea ce ai nevoie pentru a te simți susținut.

Apoi, un careu Venus-Uranus pe 8 februarie poate perturba presupunerile legate de confort sau atașament. Deschiderea către noi aranjamente permite ca siguranța să fie ceva ce co-creezi, mai degrabă decât de care te agăți.

Pești

Uranus se mișcă direct în Taur pe 3 februarie: Spune-o diferit și vezi ce se schimbă.

Mercur intră în Pești pe 6 februarie: Ai încredere în vocea ta și în momentul tău.

Căuciule Venus-Uranus pe 8 februarie: Lasă surpriza să schimbe conversația.

Vorbește din interior spre exterior. Uranus, care se mișcă direct în Taur pe 3 februarie, îți trezește gândirea, comunicarea și schimburile de idei de zi cu zi, amintindu-ți că flexibilitatea limbajului creează mișcare în situații blocate. Un nou mod de a spune ceva poate deschide o ușă complet nouă.

Mercur intră în zodia ta pe 6 februarie și îți redă vocea, intuiția și autoritatea narativă. Condu cu sentiment și claritate, mai degrabă decât să exagerezi.

Apoi, un careu Venus-Uranus pe 8 februarie aduce informații neașteptate sau schimbări în dialog. Curiozitatea te menține implicat, iar receptivitatea menține conexiunea vie, potrivit them.us.