Horoscop Tarot Balanță 2026: Cartea anului și previziuni lunare

Hobby-urile, pasiunile și munca făcută cu plăcere joacă un rol esențial, mai ales sub influența Cărții Anului – Regina de Monede, inversată, care vorbește despre anxietatea legată de bani și dorința excesivă de stabilitate materială, scrie yourtango.com.
În 2026, nativii Balanță sunt sfătuiți să evite cheltuielile impulsive, schemele de îmbogățire rapidă și cumpărăturile făcute din frică. Este un an în care folosirea inteligentă a resurselor existente contează mai mult decât acumularea.
Influențe astrologice importante în 2026 pentru Balanță
La începutul anului, Venus, planeta guvernatoare a Balanței, se află în Capricorn (1–17 ianuarie), accentuând dorința de siguranță materială și muncă susținută. Venus guvernează iubirea, banii, confortul și armonia.
Între 3 octombrie și 14 noiembrie, Venus este retrogradă în Scorpion, perioadă intensă emoțional, în care ies la suprafață secrete legate de bani, intimitate sau relații. Venus nu se simte confortabil în Scorpion, iar acest tranzit poate aduce revelații incomode, dar necesare.
Horoscop Tarot Balanță 2026, lună de lună
Ianuarie 2026 – Trei de Bâte
Teme: planificare pe termen lung, viziune, strategie
Ianuarie este luna în care privești spre viitor. Trei de Bâte indică planuri mari, dar care cer răbdare. Rezultatele nu apar imediat, însă fiecare pas contează. Este important să nu te implici pe jumătate într-un vis.
Februarie 2026 – Cinci de Cupe
Teme: vindecare emoțională, acceptare
Această carte vorbește despre regrete și dezamăgiri nerezolvate. Februarie îți oferă ocazia de a schimba perspectiva fără a-ți pierde speranța. Venus intră în Pești, unde este exaltată, sporindu-ți empatia și sensibilitatea emoțională.
Martie 2026 – As de Monede
Teme: noi începuturi, oportunități financiare
Martie aduce șanse concrete de creștere financiară sau profesională. Este un moment excelent pentru proiecte pe termen lung, investiții inteligente și stabilitate.
Aprilie 2026 – Pustnicul
Teme: introspecție, claritate interioară
Aprilie te invită la retragere și reflecție. Este momentul ideal pentru jurnal, meditație și reevaluarea priorităților. Venus în Gemeni te ajută să te bucuri mai mult de proces decât de rezultat.
Mai 2026 – Împăratul
Teme: disciplină, autoritate, structură
Luna mai aduce responsabilități sporite și nevoia de control. Stabilirea limitelor devine esențială. Venus în Rac accentuează dorința de siguranță emoțională și materială.
Iunie 2026 – Cinci de Monede, inversat
Teme: redresare financiară, creșterea încrederii
În iunie începe o perioadă de revenire. Situația financiară se îmbunătățește treptat, iar încrederea în sine crește. Venus în Leu îți amplifică stima de sine.
Iulie 2026 – Regele de Săbii, inversat
Teme: oboseală mentală, comunicare atentă
Este o lună solicitantă, cu decizii dificile. Evită graba și tonul tăios. Lasă lucrurile să se așeze înainte de a lua hotărâri definitive.
August 2026 – Trei de Monede, inversat
Teme: relații profesionale, reorganizare
Apar dificultăți în colaborări. Comunicarea și clarificarea rolurilor sunt esențiale. Venus intră în Balanță pe 6 august, amplificând dorința de armonie, dar și nevoia de ajustări.
Septembrie 2026 – Patru de Săbii, inversat
Teme: revenire, ritm echilibrat
După o perioadă de stagnare, lucrurile încep să se miște. Ai grijă să nu te suprasoliciți. Venus în Scorpion te îndeamnă la introspecție profundă.
Octombrie 2026 – Temperanța
Teme: echilibru, răbdare
Răbdarea este cheia lunii octombrie. Venus retrogradă te face mai introspectiv, mai atent la bani și decizii importante. Moderația aduce stabilitate.
Noiembrie 2026 – Zece de Monede, inversat
Teme: siguranță financiară, planuri pe termen lung
Este momentul să analizezi atent resursele tale și angajamentele financiare. Finalul retrogradării lui Venus aduce claritate și ajustări necesare.
Decembrie 2026 – Judecata
Teme: revelație, asumare, claritate
Decembrie este luna bilanțului. Judecata simbolizează trezirea spirituală și învățarea lecțiilor anului. Vei ști exact ce funcționează și ce trebuie schimbat pentru a începe noul an cu încredere.
Pentru Balanță, 2026 este un an al maturizării financiare și emoționale. Lecțiile vin prin răbdare, echilibru și asumare, iar finalul anului aduce claritate și curaj pentru un nou început.