Horoscop Tarot Balanță 2026: Cartea anului și previziuni lunare

Hobby-urile, pasiunile și munca făcută cu plăcere joacă un rol esențial, mai ales sub influența Cărții Anului – Regina de Monede, inversată, care vorbește despre anxietatea legată de bani și dorința excesivă de stabilitate materială, scrie yourtango.com.

În 2026, nativii Balanță sunt sfătuiți să evite cheltuielile impulsive, schemele de îmbogățire rapidă și cumpărăturile făcute din frică. Este un an în care folosirea inteligentă a resurselor existente contează mai mult decât acumularea.

Influențe astrologice importante în 2026 pentru Balanță

La începutul anului, Venus, planeta guvernatoare a Balanței, se află în Capricorn (1–17 ianuarie), accentuând dorința de siguranță materială și muncă susținută. Venus guvernează iubirea, banii, confortul și armonia.

Între 3 octombrie și 14 noiembrie, Venus este retrogradă în Scorpion, perioadă intensă emoțional, în care ies la suprafață secrete legate de bani, intimitate sau relații. Venus nu se simte confortabil în Scorpion, iar acest tranzit poate aduce revelații incomode, dar necesare.

Horoscop Tarot Balanță 2026, lună de lună

Ianuarie 2026 – Trei de Bâte

Teme: planificare pe termen lung, viziune, strategie

Ianuarie este luna în care privești spre viitor. Trei de Bâte indică planuri mari, dar care cer răbdare. Rezultatele nu apar imediat, însă fiecare pas contează. Este important să nu te implici pe jumătate într-un vis.

Februarie 2026 – Cinci de Cupe

Teme: vindecare emoțională, acceptare

Această carte vorbește despre regrete și dezamăgiri nerezolvate. Februarie îți oferă ocazia de a schimba perspectiva fără a-ți pierde speranța. Venus intră în Pești, unde este exaltată, sporindu-ți empatia și sensibilitatea emoțională.

Martie 2026 – As de Monede

Teme: noi începuturi, oportunități financiare

Martie aduce șanse concrete de creștere financiară sau profesională. Este un moment excelent pentru proiecte pe termen lung, investiții inteligente și stabilitate.

Aprilie 2026 – Pustnicul

Teme: introspecție, claritate interioară

Aprilie te invită la retragere și reflecție. Este momentul ideal pentru jurnal, meditație și reevaluarea priorităților. Venus în Gemeni te ajută să te bucuri mai mult de proces decât de rezultat.

Mai 2026 – Împăratul

Teme: disciplină, autoritate, structură

Luna mai aduce responsabilități sporite și nevoia de control. Stabilirea limitelor devine esențială. Venus în Rac accentuează dorința de siguranță emoțională și materială.

Iunie 2026 – Cinci de Monede, inversat

Teme: redresare financiară, creșterea încrederii

În iunie începe o perioadă de revenire. Situația financiară se îmbunătățește treptat, iar încrederea în sine crește. Venus în Leu îți amplifică stima de sine.

Iulie 2026 – Regele de Săbii, inversat

Teme: oboseală mentală, comunicare atentă

Este o lună solicitantă, cu decizii dificile. Evită graba și tonul tăios. Lasă lucrurile să se așeze înainte de a lua hotărâri definitive.

August 2026 – Trei de Monede, inversat

Teme: relații profesionale, reorganizare

Apar dificultăți în colaborări. Comunicarea și clarificarea rolurilor sunt esențiale. Venus intră în Balanță pe 6 august, amplificând dorința de armonie, dar și nevoia de ajustări.

Septembrie 2026 – Patru de Săbii, inversat

Teme: revenire, ritm echilibrat

După o perioadă de stagnare, lucrurile încep să se miște. Ai grijă să nu te suprasoliciți. Venus în Scorpion te îndeamnă la introspecție profundă.

Octombrie 2026 – Temperanța

Teme: echilibru, răbdare

Răbdarea este cheia lunii octombrie. Venus retrogradă te face mai introspectiv, mai atent la bani și decizii importante. Moderația aduce stabilitate.

Noiembrie 2026 – Zece de Monede, inversat

Teme: siguranță financiară, planuri pe termen lung

Este momentul să analizezi atent resursele tale și angajamentele financiare. Finalul retrogradării lui Venus aduce claritate și ajustări necesare.

Decembrie 2026 – Judecata

Teme: revelație, asumare, claritate

Decembrie este luna bilanțului. Judecata simbolizează trezirea spirituală și învățarea lecțiilor anului. Vei ști exact ce funcționează și ce trebuie schimbat pentru a începe noul an cu încredere.

Pentru Balanță, 2026 este un an al maturizării financiare și emoționale. Lecțiile vin prin răbdare, echilibru și asumare, iar finalul anului aduce claritate și curaj pentru un nou început.