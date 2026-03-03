OMS consideră "extrem de îngrijorătoare" posibilele daune aduse unui spital din Teheran în atacurile israeliano

"OMS lucrează pentru a verifica incidentul, dar acesta serveşte ca un memento că trebuie luate toate măsurile posibile pentru a evita ca centrele medicale să fie prinse în conflictul în desfăşurare", a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pe contul său oficial de X.
"Centrele medicale sunt protejate de dreptul internaţional umanitar", a adăugat directorul general al OMS.
Sâmbătă, Tedros Adhanom Ghebreyesus şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la "gravele riscuri pentru sănătatea populaţiei" rezultate din conflictul "care se extinde în Orientul Mijlociu".
"Ameninţarea ca instalaţiile nucleare să fie afectate este în mod special alarmantă", a subliniat el.
Ministerul Sănătăţii din Iran a afirmat luni că duminică noaptea Spitalul Gandhi din Teheran a suferit daune în urma unui atac şi că echipele sanitare şi de urgenţă au început evacuarea pacienţilor şi a personalului.
Bilanţul provizoriu al victimelor după primele două zile de atacuri ale SUA şi Israelului se ridică la sute de morţi şi de răniţi, potrivit mai multor rapoarte difuzate de organizaţii umanitare şi de autorităţi iraniene, încă în aşteptarea actualizării şi a verificării independente.
AGERPRES