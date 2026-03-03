Jurnalul.ro › Ştiri › Externe › OMS consideră "extrem de îngrijorătoare" posibilele daune aduse unui spital din Teheran în atacurile israeliano- OMS consideră "extrem de îngrijorătoare" posibilele daune aduse unui spital din Teheran în atacurile israeliano-

OMS consideră "extrem de îngrijorătoare" posibilele daune aduse unui spital din Teheran în atacurile israeliano-

Sursa foto: Hepta/ Tedros Adhanom Ghebreyesus şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la "gravele riscuri pentru sănătatea populaţiei" rezultate din conflictul "care se extinde în Orientul Mijlociu".

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a calificat drept "extrem de îngrijorătoare" informaţiile primite despre pagubele produse Spitalului Gandhi din Teheran în timpul bombardamentelor de duminică asupra capitalei iraniene şi a cerut ca unităţile medicale să fie respectate în conflicte, informează luni EFE.