Horoscop Tarot Taur 2026: Cartea anului și previziuni lunare complete

Cartea ta anuală este „Trei de Spade (Întoarsă)”, simbol al împăcării, al eliberării durerilor vechi și al refacerii legăturilor cu cineva din trecut, scrie yourtango.com.

Începutul anului te găsește cu Venus, planeta care te guvernează, în Capricorn (1–17 ianuarie). Asta pune accent pe relații sănătoase construite prin efort, responsabilitate și maturitate. Întreg anul 2026 este marcat de angajamente pe termen lung, care vor fi reevaluate în octombrie, odată cu retrogradarea lui Venus.

Venus va retrograda o singură dată în 2026, timp de 41 de zile (3 octombrie – 14 noiembrie), în Scorpion – una dintre cele mai intense poziții ale sale. Perioada de pre-umbră începe pe 31 august, iar recomandarea astrologilor este să nu începi relații noi în septembrie–noiembrie, ci să reflectezi la ce îți dorești cu adevărat.

Sezonul tău solar (20 aprilie – 21 mai) este momentul ideal pentru a-ți seta obiectivele. Luna Nouă din 14 mai îți dă energie pentru începuturi noi, iar Luna Plină din 26 octombrie, aflată în plină retrogradare venusiană, poate scoate la lumină tensiuni interioare.

2026 este anul adevărului interior: afli ce îți trebuie, ce nu îți mai servește și cum poți construi o viață emoțională autentică.

HOROSCOP TAROT TAUR 2026 – Cartea fiecărei luni

Ianuarie 2026 – „Soarele”

Teme: optimism, îmbunătățiri financiare, relații pozitive

Ianuarie îți aduce energie luminoasă și poftă de viață. „Soarele” simbolizează succes, entuziasm și rezultate pozitive.

După un 2025 obositor, începi anul cu dorința de a te bucura mai mult de viață.

Pe 17 ianuarie, Venus intră în Vărsător: vei simți nevoia să te desprinzi de muncă și să pui plăcerea pe primul loc.

Februarie 2026 – „Zece de Cupe”

Teme: familie, armonie, comunicare caldă, prietenii noi

Luna februarie îți încălzește sufletul. „Zece de Cupe” indică îmbunătățiri în casă, familie și cercul social.

Venus în Pești (din 10 februarie) îți aduce conexiuni emoționale mai profunde și prietenii autentice.

Caută stabilitate emoțională, dar rămâi deschis la schimbări pozitive.

Martie 2026 – „Șapte de Săbii”

Teme: limite, discreție, selecția prietenilor

Martie vine cu lecții despre prudență. „Șapte de Săbii” te avertizează să oferi informații doar celor în care ai încredere.

Venus în Berbec (din 6 martie) aduce impulsivitate, așa că ascultă-ți instinctele atunci când simți să păstrezi distanța.

Aprilie 2026 – „Doi de Bâte (Întors)”

Teme: clarificarea obiectivelor, reorganizare, identitate personală

Aprilie te face să te întrebi ce îți dorești cu adevărat. „Doi de Bâte (Întors)” arată confuzie și nevoia de reorientare.

Venus intră în Taur – un moment excelent pentru reinventare și regăsirea echilibrului interior.

Mai 2026 – „Nouă de Cupe (Întors)”

Teme: iubire, nevoi emoționale, începuturi noi

„Nouă de Cupe (Întors)” arată că succesul material nu mai este suficient. Simți nevoia unei iubiri profunde.

Venus în Rac (alături de Jupiter) poate aduce:

o relație importantă,

o logodnă,

conexiuni emoționale autentice.

Luna Nouă din 14 mai este un moment de renaștere în iubire.

Iunie 2026 – „Nouă de Bâte”

Teme: perseverență, progres, consolidarea relațiilor

„Nouă de Bâte” arată că ai rezistat multor provocări emoționale, iar acum începi să vezi progresul.

Venus în Leu (13 iunie) intensifică dorința de stabilitate și pasiune.

Iulie 2026 – „Regele de Cupe”

Teme: maturitate emoțională, echilibru, relații solide

Una dintre cele mai bune luni din 2026. „Regele de Cupe” îți oferă control emoțional, înțelepciune și profunzime.

Venus intră în Fecioară pe 9 iulie, influențând armonia din relațiile apropiate.

August 2026 – „Pajul de Cupe”

Teme: creativitate, iubire nouă, sensibilitate

August te invită să începi un nou capitol emoțional. „Pajul de Cupe” simbolizează romantism, inspirație și deschidere afectivă.

Venus intră în Balanță pe 6 august – prioritizare a echilibrului și a conexiunilor.

Septembrie 2026 – „Carele de Triumf (Întors)”

Teme: auto-compasiune, refocusare, echilibru viață–muncă

Septembrie poate părea lent sau confuz. „Carele de Triumf (Întors)” arată o nevoie clară de pauză și reconsiderare a obiectivelor.

Venus intră în Scorpion (10 septembrie), amplificând emoțiile.

Octombrie 2026 – „Șase de Bâte (Întors)”

Teme: vindecare, introspecție, repararea relațiilor deteriorate

Octombrie poate aduce senzația de neapreciere. „Șase de Bâte (Întors)” arată tensiuni în relații și o nevoie profundă de introspecție.

În timpul retrogradării lui Venus, vei simți nevoia de retragere.

Noiembrie 2026 – „Cinci de Săbii (Întors)”

Teme: iertare, eliberare, redefinirea priorităților

Luna noiembrie este profund vindecătoare. „Cinci de Săbii (Întors)” arată renunțarea la conflicte și împăcarea cu tine însuți.

Retrogradarea lui Venus se termină pe 14 noiembrie, oferindu-ți șansa unei reconcilieri sau reparații emoționale.

Decembrie 2026 – „Îndrăgostiții (Întors)”

Teme: acceptare, claritate în iubire, maturitate afectivă

Finalul de an te găsește într-o stare de liniște și maturitate emoțională.

„Îndrăgostiții (Întors)” arată că nu mai cauți în exterior răspunsuri sau validare.

Venus intră în Scorpion pe 4 decembrie: transformări interioare profunde.

2026 este anul în care Taurul:

se vindecă emoțional,

repară relații,

descoperă iubire autentică,

își clarifică obiectivele,

învață limite sănătoase,

devine mai matur și mai echilibrat ca oricând.

Este un an al transformării subtile, dar profunde.