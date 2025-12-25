Horoscopul sărbătorilor: Cum petrece Crăciunul fiecare zodie

Unii pun accent pe familie, alții pe distracție, iar alții pe liniște și reflecție. Hai să descoperim cum își petrece Crăciunul fiecare semn zodiacal.

♈ Berbec

Berbecul vede Crăciunul ca pe o ocazie de a anima atmosfera. Este mereu în mișcare, organizează activități, jocuri sau chiar excursii spontane. Nu are prea multă răbdare pentru tradiții lungi, dar adoră energia sărbătorii și surprizele.

♉ Taur

Pentru Taur, Crăciunul înseamnă mâncare bună, confort și răsfăț. Se bucură de mese îmbelșugate, de mirosul cozonacilor și de cadouri atent alese. Preferă sărbătorile petrecute acasă, într-un decor cald și elegant.

♊ Gemeni

Gemenii adoră Crăciunul social. Sunt mereu la telefon, pe drumuri sau la întâlniri cu prietenii. Pentru ei, sărbătoarea înseamnă conversații, glume, schimb de idei și multe povești spuse la un pahar de vin fiert.

♋ Rac

Racul este sufletul Crăciunului tradițional. Pune mare preț pe familie, obiceiuri vechi și momentele emoționante. Îi place să gătească pentru cei dragi și să creeze o atmosferă intimă, plină de nostalgie și iubire.

♌ Leu

Leul transformă Crăciunul într-un adevărat spectacol. Îi plac decorațiunile opulente, petrecerile elegante și cadourile impresionante. Adoră să fie în centrul atenției și să ofere daruri memorabile.

♍ Fecioară

Fecioara se ocupă de organizare. De la listele de cumpărături până la programul mesei festive, totul este pus la punct. Preferă un Crăciun liniștit, ordonat și practic, în care fiecare detaliu are un scop.

♎ Balanță

Pentru Balanță, Crăciunul trebuie să fie frumos și armonios. Este atentă la decor, muzică și atmosfera generală. Iubește momentele romantice, conversațiile plăcute și cadourile alese cu gust.

♏ Scorpion

Scorpionul trăiește Crăciunul intens, dar discret. Preferă cercurile restrânse și momentele profunde. Este genul care apreciază liniștea serii de Ajun, lumina lumânărilor și discuțiile cu adevărat importante.

♐ Săgetător

Săgetătorul visează la un Crăciun diferit, poate într-o vacanță sau într-un oraș nou. Dacă rămâne acasă, aduce optimism și voie bună. Iubește libertatea, poveștile și râsetele până târziu în noapte.

♑ Capricorn

Capricornul respectă tradițiile și valorile familiei. Chiar dacă pare rezervat, Crăciunul îl emoționează profund. Este responsabil, atent și preferă o sărbătoare clasică, bine structurată.

♒ Vărsător

Vărsătorul petrece Crăciunul într-un mod neconvențional. Poate alege o petrecere cu prietenii, voluntariatul sau o activitate diferită de anii trecuți. Pentru el, contează ideea de comunitate și originalitatea.

♓ Pești

Peștii trăiesc Crăciunul cu multă sensibilitate. Sunt visători, empatici și iubesc atmosfera magică a sărbătorilor. Se bucură de colinde, filme de Crăciun și momentele pline de emoție alături de cei dragi.