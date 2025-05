Influența Lunii Noi în Gemeni asupra fiecărei zodii, începând cu 26 mai 2025

Cu Jupiter intrând într-un nou semn zodiacal în următoarele câteva săptămâni, Luna Nouă în Gemeni este și mai importantă deoarece putem reflecta asupra modului în care Jupiter în Gemeni ne-a transformat pe toți în ultimul an, ce am învățat, la ce abilități am lucrat și cum am evoluat.

Capitolele mutabile se apropie încet de sfârșit, iar noua poveste cardinală începe săptămâna aceasta, deoarece acum îi avem pe Saturn și Neptun în semnul cardinal Berbec.

Berbec

Energia din această săptămână îți schimbă viața, cerându-ți să-ți echilibrezi ideile și să iei măsuri practice pentru a prospera în domeniul tău. Luna Nouă îți amintește să te pui la curent cu proiectele și să faci loc noilor tale idei.

Folosește un planificator în această perioadă, notează-ți ideile sau ține-le în jurnal. Devino mai practic cu obiectivele tale și plantează acele semințe în timpul acestui tranzit. Saturn este deja aici, arătându-ți cum să adaugi o structură care te va ajuta să prosperi.

Taur

Luna Nouă în Gemeni îți schimbă viața pe măsură ce realizezi importanța de a-ți face timp pentru prieteni. Saturn a intrat oficial într-un nou semn, aducând oportunități de networking.

În timpul acestei Luni Noi în semnul comunicativ al Gemenilor s-ar putea să simți un sentiment de nostalgie. Contactează-ți prietenii care doresc să se conecteze cu tine. Un nou început te așteaptă în viața ta socială

Gemeni

Luna Nouă în semnul tău îți schimbă viața făcându-te deschis să crezi din nou în visele tale. Saturn în Berbec va lucra pentru scurt timp cu tine în următoarele trei luni, iar cu această Lună în semnul tău, s-ar putea să fii împins să reaprinzi acele vise la care poate ai renunțat.

Începe procesul de planificare cu Mercur și Jupiter în semnul tău, adăugând claritate, oportunități și schimbându-ți mentalitatea.

Rac

Luna Nouă în Gemeni îți schimbă viața pe 26 mai, încurajându-te să fii mai răbdător cu tine însuți, mai ales acum, cu Saturn într-un semn nou. În doar câteva săptămâni, Jupiter va intra în semnul tău, oferindu-ți direcție pentru anul următor.

Luna Nouă în Gemeni este momentul perfect pentru a te odihni, a te reîncărca și a planifica din timp, acum că ai un capitol puternic gata să înceapă în curând. Fii mai iertător pentru orice greșeli pe care le-ai făcut în trecut.

Leu

Luna Nouă în Gemeni îți schimbă viața începând cu 26 mai, pe măsură ce începi să îmbrățișezi concepte și idei noi. Energia Gemenilor te ajută să te conectezi cu persoane influente care pot fi o sursă de inspirație.

Saturn se află într-un alt semn de foc și îți este mai ușor să lucrezi la proiectele tale și să primești sprijin. Cu toate acestea, a învăța să lucrezi pe cont propriu poate face parte din aceste tranzite deoarece ești împins să fii mai independent.

Fecioară

Deoarece energia Lunii Noi se întâmplă în cel mai înalt punct al semnului tău, toate privirile vor fi ațintite asupra ta. Acest lucru îți schimbă viața ajutându-te să înveți cum să strălucești fără scuze în propria lumină și să lucrezi în lumina reflectoarelor.

Îmbrățișează rolul de lide, deoarece Saturn în Berbec te va ajuta să te pregătești pentru următorul tău rol principal. Învață să eliberezi orice nesiguranțe care te-ar putea controla și îmbrățișează încrederea în tine și în abilitățile tale.

Balanță

Există multe învățături legate de acest tranzit deoarece Luna Nouă în Gemeni creează un aspect puternic pentru semnul tău, schimbându-ți viața în bine. Săptămâna poate fi fascinantă, cu planetele fermecătoare din semnele de aer care îți aduc optimism și bucurie.

Cu toate acestea, s-ar putea să existe o lecție legată de relația ta cu sectorul academic. Poți porni într-o nouă călătorie de învățare care te ajută să vindeci acele răni din trecut legate de educația din tinerețe. Dacă energia poate fi copleșitoare, nu-ți face griji, deoarece Jupiter în Rac te va ajuta să te vindeci.

Scorpion

Săptămâna aceasta s-ar putea să simți că te afli pe un câmp de luptă cu toată energia aerului în lucru. Te poți conecta cu puterea ta prin această Lună Nouă în Gemeni deoarece poate declanșa un nou început.

Deoarece Jupiter intră în curând într-un alt semn de apă, Jupiter în Gemeni și Luna Nouă pot fi simțite ca un capitol culminant. Ia notă de ceea ce ai învățat și experimentat și conectează-te cu războinicul tău interior. Vei avea mai multe oportunități de a-ți întări armura și de a te vindeca.

Săgetător

Luna Nouă în Gemeni este un tranzit care îți sporește încrederea și îți schimbă viața cu o multitudine de oportunități pentru relațiile tale. S-ar putea să întâmpini provocări în a învăța cum să aii mai mult discernământ cu privire la oamenii pe care îi lași să intre în lumea ta.

Cei care sunt singuri ar trebui să dea dovadă de răbdare atunci când ies la întâlniri. Dar cu Saturn și Neptun acum în zodia ta de foc, Berbec, vei învăța cum să fii mai atent și mai analitic cu noii prieteni și potențialii parteneri romantici.

Capricorn

Luna Nouă în Gemeni îți schimbă viața începând cu 26 mai 2025, pe măsură ce găsești mai multă energie, devii mai disciplinat și descoperi o nouă sursă de motivație. Ai fost suprasolicitat, mai ales la începutul anului, cu Marte în opoziție cu semnul tău zodiacal, iar acum este momentul să înțelegi cum să găsești un echilibru.

Luna Nouă în Gemeni te ajută să prioritizezi mai bine și să fii mai inteligent în ceea ce privește modul în care îți folosești timpul. Prioritizează pauzele și nu te copleși preluând prea multe proiecte.

Vărsător

Energia Lunii Noi în Gemeni îți schimbă viața începând cu 26 mai, clarificând orice neînțelegeri. Marte în Leu a fost în opoziție cu semnul tău, aducând unele conflicte în relațiile tale. Însă această Lună Nouă în Gemeni va crea un aspect frumos pentru zodia ta, îmbunătățindu-ți comunicarea, răbdarea și permițându-ți să fii mai empatic cu cei din jur.

Cu Pluto de partea ta, energia curge perfect și vei dobândi mai multă perspectivă pentru a continua să te maturizezi în relațiile tale.

Pești

Luna Nouă în Gemeni te va face să reflectezi asupra realizărilor tale și a muncii grele pe care ai depus-o în ultimul an. În următoarele săptămâni, vei îmbrățișa intrarea lui Jupiter în Rac, un alt semn de apă.

Luna Nouă te va face să te gândești cum îi protejezi pe cei din jur și cum s-a schimbat casa în ultimul an. Ce schimbări ai experimentat acasă sau la locul de muncă? Ce proiecte ai inițiat? În timp ce ne pregătim pentru încheierea tranzitului lui Jupiter în Gemeni, încurajează-te pentru tot ce ai realizat în ultimul an, notează yourtango.com.