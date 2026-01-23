Lunile de naștere care atrag suflete-pereche. Cine are șanse mari să-și întâlnească marea iubire

Ce spune astrologia despre sufletele-pereche și lunile de naștere

Ideea de suflet-pereche continuă să fascineze și să inspire. Dincolo de romantism, astrologia sugerează că anumite luni de naștere sunt mai profund conectate cu acest concept, datorită trăsăturilor emoționale, spirituale și relaționale pe care le poartă nativii lor. Patru luni ies clar în evidență atunci când vine vorba despre legături karmice și iubiri predestinate.

♋ Iulie – luna empatiei și a iubirii profunde

Nativii din iulie sunt adevărații „vindecători” ai zodiacului. Guvernați de Lună, aceștia au o inteligență emoțională rar întâlnită și o capacitate remarcabilă de a înțelege și simți emoțiile celorlalți. Relațiile lor se bazează pe grijă, loialitate și o nevoie autentică de conexiune sufletească.

Persoanele născute în iulie știu să ofere sprijin necondiționat, ascultare și siguranță emoțională — elemente esențiale pentru construirea unei relații de tip suflet-pereche. Tocmai această disponibilitate afectivă îi transformă într-un magnet pentru iubirile intense și durabile.

♓ Martie – luna conexiunilor spirituale

Martie este luna misticilor și a visătorilor. Sub influența lui Neptun, nativii acestei luni privesc lumea prin filtrul empatiei și al intuiției. Sunt sensibili, creativi și profund conectați la dimensiunea emoțională și spirituală a vieții.

În relații, nativii din martie caută mai mult decât atracție: își doresc o legătură care să le atingă sufletul. De multe ori, își întâlnesc sufletul-pereche în contexte neașteptate, ghidați de intuiție și de dorința de a trăi o iubire care transcende banalul cotidian.

♎ Octombrie – luna echilibrului și a armoniei în cuplu

Guvernați de Venus, planeta iubirii, cei născuți în octombrie sunt maeștri ai relațiilor echilibrate. Diplomați, carismatici și corecți, acești nativi caută armonia și egalitatea în viața de cuplu.

Sufletul-pereche al unui nativ din octombrie este atras de rafinamentul său emoțional și intelectual. Acești oameni știu să construiască relații bazate pe respect, dialog și compromis, ceea ce îi face parteneri ideali pentru o iubire stabilă și de lungă durată.

♒ Februarie – luna iubirilor neconvenționale

Februarie este luna vizionarilor. Sub influența lui Uranus, nativii sunt independenți, originali și profund ancorați în idei progresiste. Ei nu caută relații tradiționale, ci conexiuni autentice, bazate pe valori comune și stimulare intelectuală.

Sufletul-pereche al unui nativ din februarie este, adesea, un partener de idei și idealuri. Împreună, explorează nu doar iubirea, ci și sensul vieții, viitorul și evoluția personală, potrivit Collective World.