Misterul Vărsătorului: De ce Purtătorul de Apă este semn de aer?

Această nepotrivire poate creea confuzie. Cum poate un semn atât de clar legat de imaginile apei să nu fie un semn de apă? Răspunsul constă în simbolism, istorie și sensul mai profund din spatele a ceea ce Vărsătorul „toarnă” de fapt în lume.

Simbolul Purtătorului de Apă

Vărsătorul nu reprezintă elementul apă în sens emoțional sau intuitiv, așa cum sunt semnele de apă Rac, Scorpion sau Pești. Apa din simbolul Vărsătorului reprezintă cunoașterea, ideile și conștientizarea colectivă.

Purtătorul de Apă nu împrăștie sentimente în jur, răspândește intuiție. În astrologia antică, apa era adesea folosită ca metaforă pentru înțelepciunea dătătoare de viață, ceva ce hrănește societatea în ansamblu, mai degrabă decât inima individuală. Vărsătorul aduce apă pentru comunitate, nu pentru sine.

De ce Vărsătorul este zodie de aer

Semnele de aer sunt asociate cu gândirea, comunicarea, inovația și schimbul de idei. Deoarece Vărsătorul se potrivește perfect acestei descrieri, această zodie trăiește în domeniul conceptelor, al viziunilor viitoare și al gândirii de ansamblu. În timp ce alte semne de aer, precum Gemenii și Balanța, se concentrează pe conversație sau pe echilibrul social, Vărsătorul este mai preocupat de sisteme, mișcări, și de ceea ce ar putea fi posibil pentru umanitate. Acest semn este întotdeauna cu câțiva pași înainte, punând sub semnul întrebării normele și imaginând alternative.

Din punct de vedere istoric, Vărsătorul a fost, de asemenea, legat de perioade de progres și trezire. În vremurile străvechi, apariția anumitor stele asociate cu Vărsătorul coincidea cu ploile sezoniere care susțineau culturile și civilizațiile. Purtătorul de Apă a devenit un simbol al reînnoirii și supraviețuirii, nu datorită profunzimii emoționale, ci datorită a ceea ce permite apa: creșterea, continuitatea și bunăstarea colectivă, întărind ideea că „apa” Vărsătorului este o hrană simbolică, mai degrabă decât o expresie emoțională.

Un alt motiv pentru care Vărsătorul este adesea confundat cu un semn de apă este natura sa umanitară. Vărsătorul se preocupă profund de oameni, de dreptate și egalitate, și le exprimă într-un mod intelectual, oarecum detașat. În loc să absoarbă emoțiile ca un burete, Vărsătorul face un pas înapoi și întreabă: „Care este problema mai mare aici?” sau „Cum se poate îmbunătăți acest lucru pentru toată lumea?” Distanța emoțională este o caracteristică a aerului, nu a apei. Vărsătorul procesează sentimentele prin logică, principii și idealuri, în loc de emoții.

Această detașare nu înseamnă că Vărsătorul este rece sau lipsit de sentimente. Însă compasiunea sa operează la un nivel diferit. Adesea este mai investit în cauze decât în ​​drame individuale, mai interesat de soluții decât de simpatie. Un Vărsător poate că nu stă întotdeauna și plânge alături de tine, dar va pune la îndoială sistemul care ți-a cauzat durerea. Aceasta este energia aerului la lucru: analitică, observatoare și concentrată pe viitor.

Semnificația istorică a Vărsătorului

Planeta guvernatoare a Vărsătorului, în mod tradițional Saturn, și în astrologia modernă Uranus, arată clasificarea sa în elementul aer. Saturn este cunoscut pentru aducerea structurii, responsabilității și a gândirii pe termen lung, în timp ce Uranus aduce inovație, rebeliune și o perspectivă bruscă. Niciuna dintre aceste energii nu este apoasă sau emoțională. Ambele sunt cerebrale, strategice și orientate spre viitor. Vărsătorul îmbină disciplina lui Saturn cu originalitatea lui Uranus, creând un semn care contestă regulile învechite, în timp ce se gândește la consecințele pe termen lung.

Imaginea Purtătorului de Apă reflectă, de asemenea, rolul Vărsătorului ca mesager. Semnele de aer sunt adesea legate de mișcare și transmitere, fie că este vorba de cuvinte, idei sau informații. Vărsătorul aduce idei în colectiv, acționând ca o punte între ceea ce este și ceea ce ar putea fi. Vasul pe care îl poartă nu este un recipient de sentimente, ci un rezervor de perspectivă menit să fie împărtășit liber.

Așadar, atunci când privești Vărsătorul prin această lentilă, elementul aer are sens perfect. Apa din simbol este o metaforă. Vărsătorul nu este aici pentru a se ocupa de emoții, ci pentru a răspândi idei, a reîmprospăta gândirea învechită și a hrăni societatea cu perspective noi. Purtătorul de Apă revarsă cunoștințe în lume, iar aerul este elementul care le poartă peste tot.

În cele din urmă, Vărsătorul, fiind un semn de aer, nu este o greșeală sau o contradicție. Este o reamintire a faptului că astrologia vorbește în simboluri, nu în imagini superficiale. Vărsătorul nu curge ca apa, se mișcă precum vântul, aducând o perspectivă dătătoare de viață oriunde este cea mai mare nevoie de ea, potrivit parade.com.