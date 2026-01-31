Pentru aceste zodii, februarie 2026 este luna ideală

Totul începe cu Luna Plină în Leu, pe 1 februarie, un moment care ne amintește să rămânem optimiști chiar și atunci când viața ne testează.

Intrarea lui Mercur în Pești pe 6 februarie, urmată de Venus pe 10 februarie, aduce o perioadă favorabilă iubirii, vindecării emoționale și viselor îndrăznețe. Un moment-cheie este 13 februarie, când Saturn părăsește Peștii și intră în Berbec, eliberând multe zodii de blocaje vechi și rigiditate.

La mijlocul lunii, eclipsa din Vărsător (17 februarie) deschide o fereastră către schimbări importante, iar Soarele intră în Pești pe 18 februarie, inaugurând un sezon mai liber, mai empatic și mai creativ. Chiar dacă Mercur retrogradează în Pești pe 26 februarie, februarie rămâne o lună a viselor mari și a reconectării cu intuiția.

Iată cele 5 zodii cu cel mai bun horoscop în februarie 2026:

Vărsător

Luna deciziilor inspirate și a repoziționării personale

Februarie te găsește încă în plin sezon zodiacal, într-o stare de claritate și detașare sănătoasă. Luna Plină din Leu scoate în evidență relațiile tale și modul în care gestionezi conflictele. Vei învăța să negociezi, să temperezi și să vezi lucrurile strategic.

Intrarea lui Mercur și Venus în Pești îți aduce o abordare mai matură față de bani, valori și putere personală. Saturn în Berbec, din 13 februarie, te ajută să-ți structurezi ideile și să le transformi în planuri concrete.

Eclipsa din 17 februarie, chiar în semnul tău, marchează începutul unei perioade de redefinire profundă a identității tale. Urmează șase luni decisive pentru cine ești și ce vrei să devii.

Pești

Cea mai bună lună din an: iubire, libertate și renaștere personală

Februarie este, fără îndoială, luna ta de glorie. Mercur (6 feb.) și Venus (10 feb.) în Pești aduc romantism, creativitate și o stare de optimism greu de egalat. După ani de lecții dure, Saturn părăsește semnul tău pe 13 februarie, iar senzația de ușurare este reală și profundă.

Ai învățat, ai rezistat și ai crescut – acum este momentul să culegi roadele. Soarele în Pești (din 18 feb.) amplifică empatia, liniștea și forța interioară. Este una dintre cele mai libere și luminoase perioade pentru tine din ultimii ani.

Este luna aniversării tale — bucură-te de ea fără rezerve!

Leu

Luna confirmărilor și a planurilor pe termen lung

Totul începe cu Luna Plină în Leu, pe 1 februarie, un moment de bilanț care îți arată clar rezultatele muncii tale din ultimele șase luni. În sfârșit, vezi ce funcționează și ce trebuie ajustat.

Planetele din Pești te ajută să-ți regândești viitorul financiar, să fii mai calculat și mai responsabil. Venus în Pești susține economiile și deciziile mature, iar Saturn în Berbec îți activează zona educației și dezvoltării personale pentru următorii ani.

Eclipsa din Vărsător aduce lecții importante în relații și te pregătește pentru o vară intensă, când Jupiter va intra în semnul tău.

Fecioară

Februarie – luna marilor șanse în dragoste

Pentru tine, februarie 2026 deschide un nou capitol sentimental. Mercur și Venus în Pești îți luminează casa relațiilor și te ajută să devii un partener mai deschis, mai empatic și mai matur.

Pe plan profesional, relațiile cu colegii se îmbunătățesc, iar colaborările devin mai armonioase. Ieșirea lui Saturn din sectorul relațiilor (13 feb.) aduce o eliberare profundă și o înțelegere clară a lecțiilor trecutului.

Soarele în Pești, din 18 februarie, te pune în centrul atenției și îți amplifică magnetismul personal.

Gemeni

Stabilitate emoțională și ascensiune profesională

Februarie este o lună surprinzător de solidă pentru tine. Luna Plină din Leu confirmă că eforturile tale recente dau rezultate. Chiar dacă apar responsabilități noi, te simți pregătit să le gestionezi.

Mercur și Venus în Pești aduc oportunități de creștere în carieră, vizibilitate și recunoaștere. Este un moment excelent pentru planuri, negocieri și colaborări strategice.

Saturn în Berbec, din 13 februarie, îți permite să respiri mai ușor și să avansezi în ritmul tău, fără presiuni inutile. Soarele în Pești îți redă optimismul și încrederea în viitor.