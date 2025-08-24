Restart astral în săptămâna 25 – 31 august 2025: Începe o nouă eră pentru toate zodiile

Este o perioadă de restart astral, în care lucrurile încep să se așeze firesc. Comunicarea va fi tema centrală, mai ales sub influența Lunii în Balanță, care ne ajută să consolidăm legăturile importante. Pe 27 august, Luna în Scorpion ne pune față în față cu Pluto și scoate la suprafață emoții profunde, dar și soluții de eliberare. Finalul săptămânii, cu Luna în Săgetător (30 august), promite energie romantică și mult optimism, grație conexiunii cu Venus.

Horoscop săptămânal pentru fiecare zodie (25 – 31 august 2025):

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Te apropii de un nou capitol: Saturn se pregătește să iasă din zodia ta. Venus în Leu îți luminează relațiile, iar Luna în Scorpion aduce vindecare emoțională. Weekendul te prinde optimist și plin de speranțe noi.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Conexiunea cu familia și rădăcinile tale devine esențială. Venus îți activează zona creativă, iar Luna în Scorpion aduce schimbări în relațiile de cuplu. La final de săptămână, vindecarea interioară și reconectarea cu copilul interior îți aduc liniște.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Săptămâna aduce colaborări și inspirație creativă. Venus în Leu îți amplifică magnetismul, iar Luna în Scorpion adaugă pasiune și intensitate în relații. Weekendul în Săgetător îți aduce calm și echilibru.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Cariera și familia sunt în centrul atenției. Venus aduce profunzime în viața sentimentală, iar Luna în Scorpion te inspiră să îți îmbunătățești casa sau relațiile apropiate. Weekendul îți aduce șansa de a relua un proiect vechi.

Leu (23 iulie – 22 august)

E timpul să închizi un ciclu și să faci loc noilor oportunități. Venus în semnul tău îți dă încredere și atractivitate, iar Luna în Scorpion intensifică viața socială. Weekendul vine cu popularitate și energie pozitivă.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Săptămâna începe cu soluții practice și claritate. Venus aduce inspirație în proiecte noi, iar Luna în Săgetător activează zona emoțională și vindecarea personală. Finalul săptămânii îți aduce răspunsuri și pace interioară.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Ai parte de introspecție și transformare personală. Venus în Leu îți dă curaj să te afirmi, iar Luna în Scorpion scoate la suprafață valori reale. Weekendul te încurajează să lupți pentru visurile tale.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Obiectivele tale devin mai clare, iar Venus în Leu te pune în centrul atenției profesionale. Luna în zodia ta îți aduce încredere și eliberare, iar weekendul îți promite discuții pline de pasiune și energie romantică.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Este o săptămână ideală pentru relații și networking. Luna în Scorpion te ajută să finalizezi proiecte de muncă, iar Venus în Leu aduce focus pe carieră. Weekendul, sub energia Lunii în zodia ta, te face romantic și optimist.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Primești recunoaștere pentru eforturile tale. Venus aduce pasiune în relațiile de cuplu, iar Luna în Scorpion îți intensifică viața socială. Totuși, rezervă timp și pentru odihnă spre finalul săptămânii.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Îți reevaluezi obiectivele și relațiile. Venus în Leu aduce strălucire în conexiunile amoroase, dar opoziția cu Pluto te îndeamnă la răbdare. Luna în Scorpion îți arată soluții neașteptate, iar weekendul îți dă claritate.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Te pregătești pentru un moment astral important odată cu revenirea lui Saturn în zodia ta. Săptămâna aduce organizare și curaj. Luna în Scorpion îți oferă răspunsuri, iar weekendul în Săgetător restructurează drumul tău personal.