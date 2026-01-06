Schimbare energetică puternică pentru toate zodiile, în săptămâna 5-11 ianuarie 2026

Sezonul Capricornului ne ajută să încetinim ritmul și să fim mai metodici în ceea ce privește mișcările majore pe care vrem să le facem în viitor. Luna în Balanță strălucește puternic la sfârșitul săptămânii, amintindu-ne să încorporăm mai multă iubire și bunătate în viețile noastre.

Berbec

Pregătește-te să experimentezi mai multă iubire de sine la începutul acestei săptămâni. Cu toate acestea, tema predominantă a săptămânii este etica ta de muncă. Dacă ai fost disciplinat, acesta este un moment pentru a-ți extinde abilitățile și ideile.

Procrastinatorii trebuie să se concentreze pe abordarea obiectivelor dintr-un nou punct de vedere pentru a lucra mai eficient. Acordă-ți timp pentru a-ți explora procesul creativ.

Taur

Chiar și cu nivelurile tale de productivitate la maxim, Luna în Leu îți permite să te acomodezi și să apreciezi confortul din casa ta. Concentrează-te pe petrecerea timpului cu familia, pe împăcarea atunci când este necesar și pe un nou început.

Spre mijlocul săptămânii, Luna în Fecioară te energizează. Acest tranzit lunar îți arată de ce încorporarea iubirii, în special a iubirii de sine, este esențială în viața ta. Între timp, tranzitul Balanței te învață să fii prezent cu tine însuți.

Gemeni

Această săptămână este un moment bun să privești înapoi la relațiile tale trecute și să înțelegi cum te-au influențat în prezent. Acest an aduce multă energie relațională nouă odată ce Uranus se stabilește în semnul tău.

Dar mai întâi trebuie să reflectezi asupra relațiilor trecute. Analizează-ți obiectivele relaționale pe măsură ce începi să contempli ce îți dorești în viitor. La sfârșitul săptămânii, Luna Balanței se simte ca un preludiu la ceea ce anticipezi în următoarele luni.

Rac

Găsirea vocii, curajului și puterii tale este o temă majoră a acestui tranzit al Lunii în Leu. Dacă te-ai îndoit de tine, aceasta este săptămâna în care îmbrățișezi lumina reflectoarelor.

Când Luna este în Fecioară, devine și mai ușor pentru tine să-ți asumi roluri de conducere și să-ți descoperi darurile personale. Dacă ai fost sursa propriilor blocaje, această săptămână te ajută să le eliberezi. Inițiem noi cicluri și renunțăm la acele obiceiuri toxice în 2025.

Leu

Luna în semnul tău aduce o energie armonioasă și oferă colectivului multă încredere, optimism și energie arzătoare. Per total, acest lucru este excelent pentru tine, deoarece trezește o parte din tine care a fost latentă și te pregătește pentru sezonul Vărsător.

Când Luna se mută în Balanță, beneficiezi mult de socializare și de stabilirea de noi conexiuni. Contactează-i, explorează și distrează-te cu prietenii.

Fecioară

Înveți cum să ieși din mentalitatea ta negativă, deoarece această săptămână aduce o energie plină de speranță. Sezonul Capricornului este înălțător pentru tine, pe măsură ce îți permiți să îmbrățișezi și să primești dragostea în viața ta.

Energia Leului la început se simte ca un nou început, reîncărcându-te și permițându-ți să-ți recapeți controlul. Luna în semnul tău îți arată cum să trăiești clipa și să fii mai apreciativ pentru oamenii din jurul tău.

Balanță

Marte în Capricorn îți permite să vezi ce vrei și să mergi după asta, Balanță. În această săptămână, îți vezi stima de sine prin energia Lunii în Leu.

Latura ta luminoasă, magnetică și grijulie radiază în acest moment. Te simți mai conștient de visele și aspirațiile pe care le ai pentru acest an.

Scorpion

Luna în Leu te face mult mai ambițios și motivat să excelezi, în special cu Marte în Capricorn ca energie. Totuși, ai nevoie de un plan și un proiect practic, pe care Luna din Fecioară te ajută să le creezi.

Acest tranzit lunar îți permite, de asemenea, să descoperi instrumentele necesare pentru a continua pe calea spre succes. Ia în considerare împrumutarea unei cărți de la bibliotecă, înscrierea la un curs sau atelier gratuit sau conectarea cu profesori, mentori și oameni pe care îi respecți.

Săgetător

Aceasta este o săptămână excelentă pentru a prelua noi inițiative, Săgetător. Anul trecut a fost despre analiza trecutului și lucrul cu el, dar 2026 aduce o energie mai puternică. Te ajută să preiei controlul și să devii mai orientat spre viitor.

Luna în Leu te face conștient de ceea ce aspiri să faci în sectorul academic. Acest an pune un mare accent pe mediul academic, iar tranzitul Leului este începutul tuturor acestor lucruri. Așteaptă-te să simți o nouă scânteie și o conexiune cu un subiect nou care îți stimulează curiozitatea pe măsură ce lunile trec.

Capricorn

Luna în Leu te pune în scaunul șoferului și îți amintește că acesta este momentul tău să strălucești la Soare. În timp ce acest tranzit te face să reflectezi asupra succeselor tale de până acum, face și din creșterea financiară un subiect de conversație cu partenerul tău.

Pentru cei care sunt singuri, atenția se îndreaptă către întărirea armurii tale pe măsură ce înveți să nu lași trecutul să te influențeze. Luna în Balanță te ajută mai târziu să prosperi în sectorul profesional. Asigură-te doar că joci corect și nu iei partea cuiva.

Vărsător

La începutul săptămânii, Luna în Leu îți amintește că prietenia implică grija față de ceilalți și a fi acolo pentru ei. Această săptămână îți arată la ce să te aștepți în timpul tranzitului Jupiter în Leu în timpul verii.

Dar, deocamdată, acesta este un moment pentru tine să reflectezi asupra cât de bine lucrezi cu ceilalți și care sunt așteptările tale în relații. Acest lucru se aplică atât afacerilor, cât și romantismului. Fii sincer cu tine însuți și învață din experiențele trecute.

Pești

Luna în Fecioară este un tranzit foarte harnic care îți arată cum să lucrezi bine cu ceilalți. Cu Saturn în zodia ta, devii mai bun la compromisuri și la învățarea mai multor lucruri de la ceilalți.

Lunile în Leu și Balanță te învață cum să fii mai mândru de tine și să nu te îndoiești de ceea ce ai realizat sau creat. Sezonul Capricornului îți arată, de asemenea, că există mai mult loc pentru creștere și mult timp pentru a stabili noi obiective și a pune o fundație mai solidă, potrivit yourtango.com.

