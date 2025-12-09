Schimbare puternică de energie pentru toate zodiile, din 9 decembrie 2025

Pe 11 decembrie, Mercur revine în Săgetător, aducând gândire optimistă și dorință de explorare. Iar Luna în Balanță, pe 12 decembrie, ne amintește că orice este posibil — o energie cardinală care ne pregătește pentru sezonul Capricornului.

Iată cum este afectată fiecare zodie în această săptămână:

♈ Berbec

Săptămâna începe cu o mică luptă interioară, deoarece Luna în Fecioară scoate la lumină lucruri pe care le-ai evitat. Odată cu revenirea lui Mercur în Săgetător, starea ta se îmbunătățește, iar optimismul revine. Energia lui Jupiter te ajută să depășești blocajele.

Când Luna intră în Balanță, legăturile cu ceilalți se clarifică și ai parte de suportul dorit.

♉ Taur

Luna în Fecioară îți redau energia și încrederea în forțele proprii. Spre finalul săptămânii, devii mai atent la dinamica relațiilor tale.

Luna în Balanță te încurajează să colaborezi și să consolidezi relații importante. Mercur în Săgetător te ajută să elimini interacțiunile superficiale: nu mai ai timp pentru ele.

♊ Gemeni

Săptămâna pune accent pe modul în care lucrezi cu ceilalți și pe protejarea limitelor personale.

Luna în Fecioară poate aduce tensiune interioară — folosește acest timp pentru jurnalizare și introspecție.

Când Luna intră în Balanță, urmează o perioadă plină de entuziasm în relații. Este timpul să crezi în iubire.

♋ Rac

Tema săptămânii este căminul și stabilitatea emoțională. Poți simți nevoia de a-ți înțelege mai bine originile sau direcția viitoare.

Cu Jupiter în semnul tău și Saturn în aspect, ai susținere pentru armonie, structură și maturizare.

Pe măsură ce ne apropiem de sezonul Capricornului, obiectivele tale devin mai clare și începi să faci pași concreți către ele.

♌ Leu

Este un moment excelent pentru a relua un proiect creativ abandonat. Mercur în Săgetător îți oferă curaj și răbdare, ajutându-te să-l duci la bun sfârșit.

Apari și mentori care te inspiră sau te ajută să îți perfecționezi ideile. Ai disciplină și deschidere pentru colaborare.

♍ Fecioară

Guvernatorul tău, Mercur, intră în Săgetător, aducându-ți o perspectivă nouă asupra lumii.

Ești cunoscut pentru abordarea practică, dar acum ești încurajat să explorezi filosofii diferite și moduri noi de gândire.

Luna în Fecioară amplifică energia mentală, iar oamenii din jur te pot inspira prin ideile lor.

♎ Balanță

Mercur în Săgetător îți crește încrederea în propria voce și îți amplifică expresivitatea.

Te simți mai luminos, mai deschis și mai dispus să îți pui ideile în aplicare. Aceasta este o perioadă excelentă pentru creație, progres și proiecte noi.

♏ Scorpion

Odată cu trecerea lui Mercur în Săgetător, atenția ți se mută spre protejarea limitelor personale și spre iubirea de sine.

Luna în Fecioară și Balanță scoate în evidență sprijinul din partea celor dragi.

Activitățile calme — filme, artă, meditație — te ajută să te vindeci și să-ți refaci energia.

♐ Săgetător

Este săptămâna ta — Mercur revine în semnul tău, aducând curiozitate, dor de aventură și socializare.

Luna în Fecioară deschide un nou început în zona studiilor și învățării. Dacă te gândești să călătorești, să urmezi un curs sau să te înscrii la o școală, acesta este momentul ideal pentru planificare.

Luna în Balanță te atenționează asupra finanțelor: ai nevoie de o strategie de economisire.

♑ Capricorn

Lucrul în solitudine devine extrem de productiv. Mercur în Săgetător îți oferă ritmul ideal pentru cercetare și aprofundare.

Luna în Fecioară îți stimulează curiozitatea, iar aceasta este o perioadă excelentă pentru a învăța ceva nou sau a explora un domeniu care te pasionează.

♒ Vărsător

Luna în opoziție cu Pluto, scoate la suprafață adevăruri legate de relațiile tale și dinamica socială.

Rețeaua ta de prieteni și colaboratori este într-o schimbare continuă, iar Mercur în Săgetător te ajută să comunici mai profund și să creezi conexiuni autentice.

♓ Pești

După Luna Plină în Gemeni, idei noi prind contur — mai ales în zona carierei. Mercur în Săgetător evidențiază ambițiile tale și te ajută să îți stabilești direcția profesională.

Luna în Fecioară arată cât de bine colaborezi, iar Luna în Balanță aduce inspirație din partea celor din jur.