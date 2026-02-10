x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Horoscop Sezonul eclipselor, februarie-martie 2026, aduce schimbări majore

Sezonul eclipselor, februarie-martie 2026, aduce schimbări majore

de Moira Dună    |    10 Feb 2026   •   23:45
Sezonul eclipselor, februarie-martie 2026, aduce schimbări majore
Sursa foto: Aceste eclipse aduc schimbări majore atât la nivel individual, cât și colectiv.

Călătoria ta spirituală va fi schimbată pentru totdeauna de acest sezon al eclipselor. Toate semnele zodiacale vor simți schimbări semnificative și durabile în relații, cariere și creștere interioară.

Începutul anului 2026 a fost haotic din punct de vedere astrologic, lucru care va fi accentuat de primul sezon de eclipse din acest an.

Eclipsele marchează evenimente personale și colective majore și vor rescrie complet istoria. Indivizii pot vedea începuturi radicale ori sfârșituri predestinate.

La nivel colectiv, vom experimenta evenimente la nivel mondial care ne vor catapulta înainte.

Însă, indiferent ce se va întâmpla, va exista o schimbare semnificativă în destinele spirituale personale și colective

Eclipsele Vărsător-Fecioară vor aduce schimbări monumentale care vor da tonul pentru restul anului 2026 și chiar începutul anului 2027. Unele semne zodiacale vor observa modificări în viața lor amoroasă sau în carieră, în timp ce altele vor avea parte de experiențe private și schimbări interioare fără precedent.

Indiferent de zodie, toată lumea va simți efectele de durată ale acestui sezon de eclipse, potrivit parade.com.
 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: eclipse 2026
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri