Sezonul eclipselor, februarie-martie 2026, aduce schimbări majore

Începutul anului 2026 a fost haotic din punct de vedere astrologic, lucru care va fi accentuat de primul sezon de eclipse din acest an.

Eclipsele marchează evenimente personale și colective majore și vor rescrie complet istoria. Indivizii pot vedea începuturi radicale ori sfârșituri predestinate.

La nivel colectiv, vom experimenta evenimente la nivel mondial care ne vor catapulta înainte.

Însă, indiferent ce se va întâmpla, va exista o schimbare semnificativă în destinele spirituale personale și colective

Eclipsele Vărsător-Fecioară vor aduce schimbări monumentale care vor da tonul pentru restul anului 2026 și chiar începutul anului 2027. Unele semne zodiacale vor observa modificări în viața lor amoroasă sau în carieră, în timp ce altele vor avea parte de experiențe private și schimbări interioare fără precedent.

Indiferent de zodie, toată lumea va simți efectele de durată ale acestui sezon de eclipse, potrivit parade.com.

