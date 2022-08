Trei zodii vor avea parte de o săptămână grozavă, 8 - 14 august 2022

Am lucrat pentru această iubire; am vrut să se întâmple. Din fericire, săptămâna aceasta ne oferă suficientă rezervă cosmică pentru a ne permite în sfârșit să experimentăm dragostea pe care am muncit atât de mult pentru a o atinge.

Ajutoarele noștri de astăzi vin sub formă de tranzite Lună pătrat Neptun, Luna trigon Mercur, Luna pătrat Jupiter, o Lună Plină în Vărsător, Venus în Leu și Luna noastră în cele din urmă odihnindu-se bine în Pești până la sfârșitul săptămânii.

Aceste tranzite înseamnă liniște sufletească și o capacitate de relaxare în ceea ce privește dragostea. Ne vom lăsa deoparte paranoia în această săptămână și, făcând acest lucru, vom face spațiu în inimile noastre pentru ca dragostea să înflorească.

Vom vedea, de asemenea, luarea unor decizii rapide și înțelepte pe tema banilor și a îmbunătățirii financiare. Mulți dintre noi vor folosi vibrația generală bună a săptămânii și o vom folosi pentru mai mult decât doar dragoste; vom investi în ceea ce va fi important pentru noi pe viitor.

Deciziile financiare luate în această săptămână ar trebui făcute cu cunoștințe și previziuni; luați sfatul experților în acest domeniu și știți că anumite recompense sunt disponibile doar prin risc. Una peste alta, ar trebui să trăim o săptămână excelentă.

Vin vești bune pentru Taur, Scorpion și Pești – cele trei semne zodiacale cu previziuni săptămânale grozave, 8 – 14 august 2022.

1. Taur (20 aprilie - 20 mai)

Te vei baza pe bunul simț în această săptămână, deoarece acesta este singurul lucru care îți este ușor disponibil. Vei lua decizii rapide care necesită înțelepciune, de felul tău decât ai și vei beneficia foarte mult de pe urma acestor alegeri. Nu poți deveni mai bun la serviciu decât ceea ce ai făcut și ai nevoie de o pauză.

Ești bine respectat și onorat pentru contribuțiile tale, așa că atunci când vei cere o pauză, vei primi ceea ce ai nevoie.

De asemenea, ești bine susținut de un partener iubitor care îți face cunoscute intențiile pentru o viață lungă împreună în această săptămână.

Ai trecut peste multe obstacole cu această persoană și ai ajuns să ai încredere deplină în ele. În timp ce săptămâna aceasta nu te pune să strigi „Ura!” te va face să te simți încrezător în ceea ce ești și în situațiile în care te afli în prezent. Cu siguranță, cuvântul tău cheie în această săptămână este: încredere.

2. Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Săptămâna aceasta îți aduce ideea când să acționezi și când să te abții. În viața ta amoroasă, acest lucru va fi important, deoarece nu vrei să strici ceva ce a fost pus în mișcare. Tu și persoana cu care ești v-ați angajat într-un anumit stil de viață.

Deși asta ți-a adus bucurie, nu vrei să începi să-l pui la îndoială, deoarece asta ar putea aduce partenerului tău sentimente nedorite de îndoială.

Ceea ce face săptămâna asta atât de grozavă este că în sfârșit poți avea încredere în propriul tău sine, ceea ce îți permite să te retragi și să NU spui fiecare lucru în minte.

În timp ce exprimarea de sine este importantă în fiecare relație, la fel este și discreția. Înveți să respecți granițele celorlalți, iar în dragostea ta, acest lucru funcționează ca un farmec. Tu și persoana ta veți deveni și mai apropiați în această săptămână, deschizând ușile către un viitor și mai optimist împreună.

3. Pești (19 februarie - 20 martie)

Te simți limpede și pregătit pentru lume, ca să spunem așa, și în această săptămână, vei acționa pe baza acestui sentiment de încredere și claritate. Deciziile care necesită atenția ta deplină nu numai că vor fi luate, ci vor fi luate în mod corespunzător și cu înțelepciunea în spate.

În dragoste, vei descoperi că tu și partenerul tău vei discuta lucruri precum vise, speranțe și planuri pentru viitor. Fără îndoială, se strecoară pentru a submina orice, deoarece amândoi sunteți în siguranță în dragostea voastră unul pentru celălalt. Cu asta ca coloană vertebrală, simți că tu și partenerii tăi sunteți un duo puternic, de neoprit și totul pentru binele.

Împreună, veți lua o decizie financiară care poate ajunge să fie unul dintre cele mai bune lucruri pe care le veți face vreodată împreună. Că aveți încredere unul în celălalt este cheia aici, Pești. Săptămâna aceasta promite să fie fantastică la acest nivel.