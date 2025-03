ȘOC în lumea muzicii. Uriașa vedeta rock, idol al multor generații, care și-ar fi înscenat propria moarte

Astfel că vedeta trupei rock The Doors, Jim Morrison, care s-a stins din viață la doar 27 de ani, ajunge din nou în atenția publicului, la 54 de ani de la moartea sa.

Un documentar recent ridică un mare semn de întrebare - Dacă Jim Morrison și-a înscenat propria moarte pentru a se retrage din atenția publcului?

Pelicula este alcătuită din tei părți - „Before The End”, realizat de fanul înfocat al trupei, Jeff Finn, și care afirmă că Jim Morrison ar putea fi în viață și lucrează ca îngrijitor în Syracuse, New York. Documentarul, disponibil pe Apple TV+, promite să dezvăluie detalii neașteptate despre destinul controversat al starului rock, potrivit Daily Mail.

Jim Morrison a murit pe neașteptate la Paris, în 1971. Nu a fost realizată nicio autopsie iar circumstanțele au fost neclare, mai ales după ce iubita sa, Pamela Courson, a negat inițial moartea lui, pentru a reveni ulterior și a susține că l-a găsit fără viață în cada apartamentului lor închiriat.

Misterul morții lui Jim Morrison

A fost înmormântat în cimitirul Père Lachaise din Paris, alături de nume celebre precum Oscar Wilde, Frédéric Chopin și Édith Piaf.

De-a lungul timpului au circulat numeroase teorii despre moartea sa. Una dintre ele susținea că Morrison a luat o supradoză de heroină într-un club din apropiere, iar trupul său a fost transportat apoi în apartament. Cântăreața Marianne Faithfull, care îl cunoștea pe dealer-ul său de droguri, a declarat că și ea crede că motivul a fost heroina.

Un document oficial indică insuficiență cardiacă congestivă drept cauză a morții, însă medicul care a semnat certificatul nu a fost identificat.

Totodată, Ray Manzarek, claviaturistul trupei The Doors, este convins că Morrison și-a înscenat moartea.

Cine este Frank X

Punctul de plecare al investigației regizorului este o fotografie de pe Facebook a unui bărbat numit „Frank X”, în care acesta apare alături de John Densmore, toboșarul trupei The Doors, în 2013.

Atunci când Jeff Finn arată imaginea unor foste iubite ale lui Morrison, două dintre ele izbucnesc în lacrimi, convinse că îl recunosc. Regizorul îl intervievează pe „Frank”, iar declarațiile acestuia îi trezesc suspiciuni.

Frank are o pasiune pentru Baudelaire, o preferință literară neobișnuită pentru un îngrijitor, dar care se potrivește perfect cu interesul profund al lui Morrison pentru literatura franceză.

Toodată, bărbatul are o mică cicatrice lângă nas, exact în locul unde Morrison avea un semn distinctiv.

Deși îngrijitorul are ochii căprui, în timp ce Morrison îi avea albaștri, Finn observă că aceștia au o tentă albastră în jurul irisului, sugerând posibilitatea purtării unor lentile de contact.

Întrebat dacă Morrison și-ar fi putut înscena moartea, Frank răspunde: „Nu am nicio idee. Dar, dacă cineva ar fi fost capabil de asta, el ar fi fost acela”.

Când i se pune direct întrebarea: „Ești Jim Morrison?”, el răspunde enigmatic: „Nu sunt Jim… dar îmi place melodia lui Jimmy Cliff: We all are one, we are the same person (Suntem toți unul, suntem aceeași persoană). Asta e o modalitate de a privi lucrurile”.

De ce ar fi vrut Jim Morrison să-și însceneze moartea

Mai mulți apropiați ai lui Morrison susțin că acesta ar fi avut motive să dispară. După condamnarea sa pentru expunere indecentă, în 1970, și fiind copleșit de atenția care i se acorda, mai ales după ce a fost exclus din trupă, se presupune că, ajutat de iubita sa, Pamela Courson, ar fi reușit să-și creeze o nouă identitate.

Multe dintre fostele sale iubite au făcut referiri la „un secret legat de moartea lui”. Ellen Sander spune: „Da, cunosc acel secret, dar nu îl veți afla de la mine”.

O altă fostă iubită, Sally Stevenson, își amintește o conversație cu Morrison despre cartea pe care o scria – un roman despre un star rock care își urăște viața și decide să-și însceneze moartea prin electrocutare, pe scenă. „Mi-a șoptit la ureche: Dacă nu termini cartea, s-ar putea să-ți fur finalul”.

Finn a intervievat-o și pe fosta asistentă a lui Morrison, Robyn Wurtele, care a fost cu el și Pamela Courson la Paris. Când discută despre investigația sa, aceasta îi spune: „Ești aproape acum, Jeff”. Ea îi oferă câteva diapozitive vechi, în care ea și Courson apar în Sausalito, California, la circa un an după moartea lui Morrison.

Într-una dintre imagini, se pot vedea două siluete reflectate în ochelarii de soare ai lui Wurtele. Una este clar Courson – dar cine este bărbatul înalt de lângă ea? Ar putea fi Morrison?

Un detectiv particular îi dezvăluie lui Finn că profilul de securitate socială al lui Morrison este încă activ și a fost urmărit până în zona New York-ului.eea ce ridică și mai multe semne de întrebare.

Documentarul nu a fost aprobat autorizat de moștenitorii artistului și nici de casa de discuri carer deține drepturile de autor.