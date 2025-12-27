Cum se prepară Amok Trey, preparatul emblematic al bucătăriei cambodgiene

Delicat, aromat și surprinzător de fin, acest fel de mâncare combină peștele alb cu un sos cremos de cocos, pastă de curry și ierburi aromate, fiind gătit lent în frunze de banană, care îi oferă un parfum aparte.

Spre deosebire de curry-urile clasice, Amok Trey nu este iute, ci echilibrat, catifelat și profund aromat, fiind ideal atât pentru mesele festive, cât și pentru cinele speciale.

Ingrediente (4 porții)

Pentru pește:

600 g pește alb (șalău, cod, somn sau biban de mare), tăiat cuburi

400 ml lapte de cocos (gras)

2 ouă

1 lingură sos de pește (fish sauce)

1 linguriță zahăr de palmier sau zahăr brun

frunze de banană (sau hârtie de copt, ca alternativă)

Pentru pasta de curry (sau variantă rapidă):

2-3 căței de usturoi

1 ceapă mică sau 2 eșalote

1 bucată mică de ghimbir sau galangal (2–3 cm)

1 tulpină de lemongrass (doar partea albă)

½ linguriță turmeric

½ linguriță boia dulce

1 frunză de lime kaffir (opțional, foarte aromată)

Pentru decor:

frunze de coriandru proaspăt

felii subțiri de ardei iute (opțional)

Mod de preparare

1. Pregătirea pastei de curry

Într-un blender sau mojar, zdrobește usturoiul, ceapa, ghimbirul, lemongrass-ul, turmericul, boiaua și frunza de lime kaffir până obții o pastă fină. Aceasta este baza aromatică a preparatului.

2. Prepararea sosului de cocos

Într-un bol mare, amestecă laptele de cocos cu pasta de curry, sosul de pește, zahărul și ouăle bătute ușor. Sosul trebuie să fie omogen, cremos și parfumat.

3. Adăugarea peștelui

Încorporează bucățile de pește în sos, amestecând delicat, astfel încât să fie bine acoperite, fără a se sfărâma.

4. Montarea în frunze de banană

Taie frunzele de banană în pătrate și înmoaie-le câteva secunde în apă fierbinte, pentru a deveni flexibile. Modelează-le sub formă de mici „cupe” și fixează-le cu scobitori.

Toarnă compoziția de pește și sos în fiecare cupă.

5. Gătirea

Așază pachețelele într-un vas pentru aburi sau într-o oală cu sită și gătește-le la abur timp de 20–25 de minute, până când compoziția devine fermă, dar cremoasă.

Cum se servește Amok Trey

Amok Trey se servește cald, direct în frunza de banană, presărat cu coriandru proaspăt și, opțional, felii subțiri de ardei iute. Tradițional, este acompaniat de:

orez jasmine

legume ușor sotate sau fierte

Sfaturi utile

Dacă nu ai frunze de banană, poți folosi forme ceramice sau hârtie de copt.

Preparatul nu trebuie să fiarbă – gătirea la abur este esențială pentru textura finală.

Gustul trebuie să fie echilibrat, nu iute: aromat, ușor dulceag și delicat.

Amok Trey este mai mult decât o rețetă exotică – este o experiență culinară care aduce în farfurie tradiția, simplitatea și rafinamentul bucătăriei din Asia de Sud-Est. Este ușor de digerat, elegant și perfect pentru cei care vor să descopere gusturi noi, fără excese de condimente.