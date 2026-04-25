Ziua cea mare: Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani

Acest tranzit va dura până în august 2032 și promite să aducă răsturnări de situație, inovații și schimbări rapide în viața personală și socială.

După ce a stat ani buni în Taur, unde a generat instabilitate și provocări, Uranus își schimbă energia și influențează acum comunicarea, educația și modul în care interacționăm. Este un tranzit considerat volatil, care în trecut a coincis cu perioade de schimbări majore la nivel global.

Berbec

În următorii ani, vei experimenta schimbări neașteptate în modul în care comunici și în ceea ce alegi să înveți sau să transmiți altora. Relațiile cu frații sau vecinii pot fi imprevizibile.

Taur

Uranus îți activează zona banilor și a valorii personale. Urmează o perioadă în care finanțele pot fluctua, iar sentimentul de siguranță va fi pus la încercare. Va trebui să te adaptezi din mers.

Gemeni

Cu Uranus chiar în zodia ta, urmează ani plini de surprize. Totul depinde de cât de confortabil ești cu schimbarea. Pentru unii va fi o aventură extraordinară, pentru alții o provocare majoră.

Rac

Acest tranzit poate scoate la suprafață frici sau blocaje interioare. Lecția este să îți găsești echilibrul prin empatie și ajutor oferit celorlalți.

Leu

Prietenii și planurile de viitor se pot schimba radical. Unele relații vor dispărea, altele vor apărea neașteptat. Este o perioadă de redefinire a cercului social.

Fecioară

Cariera devine imprevizibilă. Pot apărea schimbări bruște la locul de muncă sau în modul în care îți conduci activitatea. Adaptabilitatea va fi cheia succesului.

Balanță

Uranus aduce schimbări în convingeri, studii și relații cu persoane din alte culturi. Vei descoperi perspective noi care îți pot transforma complet viziunea asupra vieții.

Scorpion

Relațiile intime și finanțele comune pot trece prin momente tensionate. Comunicarea sinceră și echilibrul emoțional sunt esențiale.

Săgetător

Parteneriatele devin imprevizibile. Relațiile pot începe sau se pot încheia brusc. Este important să nu iei decizii pripite.

Capricorn

Rutina zilnică și locul de muncă vor fi marcate de schimbări constante. Flexibilitatea și capacitatea de adaptare te vor ajuta să treci peste orice provocare.

Vărsător

Creativitatea și viața amoroasă sunt puternic influențate. Este o perioadă favorabilă pentru exprimare și proiecte originale.

Pești

Viața de familie poate deveni agitată. Pot apărea schimbări neașteptate în locuință sau în relațiile cu cei apropiați, dar acestea pot duce, în timp, la vindecare emoțională.