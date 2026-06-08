Banchet cu droguri și viol. O adolescentă din Cluj a fost agresată sexual de trei tineri. Profesorii NU au sărit în ajutorul fetei

Incidentul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, 6-7 iunie, la banchetul elevilor de clasa a 12 a de la liceul Virgil Madgearu din Cluj-Napoca.

Părintii fetei au fost chemați la restaurantul unde avea loc petrecerea, după ce fata s-a simțit rău. Aceștia au găsit-o într-o stare confuză, nu îşi mai amintea ce i s-a întâmplat și avea urme de lovituri pe corp.

Părinții fetei fac acuzații grave

Tânăra a fost dusă la spital, iar medicii au stabilit că ar fi vorba de o posibilă agresiune sexuală.

Părinţii fac acuzaţii extrem de grave şi spun că fiica lor ar fi fost drogată de trei tineri, dintre care unul este coleg de clasă cu victima, dusă într-un parc din apropiere și violată.

„Pentru mine coșmarul a început la ora 00:55, când m-a sunat dirigintele și mi-a spus că fiica mea nu mai vorbește coerent, și că ceva este în neregulă cu ea. Am ieșit imediat din casă, așa cum eram, în pijama, și am plecat spre local. În timp ce coboram scările, am sunat eu la 112, pentru că nimeni nu o făcuse până atunci.

Sincer, nu pot să înțeleg cum, dintre atâția adulți prezenți acolo, nimeni nu s-a gândit să cheme ambulanța. Vorbim despre profesori, despre persoane responsabile de supravegherea copiilor la banchet și despre personal de pază angajat pentru eveniment. Fiica mea era într-o stare evident gravă, nu mai putea vorbi coerent, era dezorientată, iar eu am fost cea care a sunat la serviciile de urgență”, povestește mama adolescentei pentru Știri de Cluj.

Părinții fetei spun că fata se afla într-o stare gravă când au ajuns la restaurant.

„Nu putea să poarte o conversație normală, nu înțelegea ce se întâmplă în jurul ei și era complet dezorientată. În ambulanță nici măcar nu și-a recunoscut mama, și cerea să fie chemată «mama ei». A fost un șoc pentru noi”, a explicat tatăl.

Familia adolescentei spune că la eveniment erau prezente cadre didactice și un bodyguard dar nimeni nu a sărit în ajutorul fetei

„Chiar dacă elevii sunt majori, în momentul în care participă la un banchet există o responsabilitate morală și organizatorică față de ei. Nu înțeleg cum nimeni nu a considerat necesar să ceară ajutor medical până când am ajuns eu acolo și am sunat la 112”, acuză mama tinerei.

Totodată, dirigintelui fetei nu îi pasă ce s-a întâmplat cu eleva sa.

"Nu mă băgați pe mine în asta. Nu am nimic de comentat”, a spus profesorul.

Ce arată certificatul medico-legal

Certificatul medico-legal arată că fata are fisuri vaginale, vânătăi și zgârieturi.

„De la Institutul de Medicină Legală documentele au ajuns la polițiști. Ni s-a comunicat că examinarea a evidențiat fisuri vaginale, posibile urme de sânge, vânătăi pe corp, pe picioare, pe mâini și în alte zone, precum și zgârieturi. Fiica mea nu putea coopera, nu își amintea ce s-a întâmplat și vorbea haotic. Copilul meu nu este așa. Este o fată premiantă, un exemplu pentru alți copii”, a declarat tatăl.

Acesta spune că încearcă să afle ce s-a întâmplat în intervalul de timp în care adolescenta nu își mai amintește nimic.

„Singurul lucru pe care și-l amintește este parcul de lângă local. Atât. Restul este un gol complet”, a mai spus tatăl.

Agresorii, un coleg și doi prieteni

Trei tineri sunt suspecți în acest caz, un coleg de clasă și alți doi prieteni ai acestuia.

Familia afirmă că printre ultimele persoane văzute împreună cu fata se află un coleg de clasă, de care aceasta își și amintește.

Potrivit părinților, el ar fi ieșit împreună cu tânăra din local și apoi ar fi chemat alți doi tineri în parcul din apropiere.

„Am încercat să aflu ce s-a întâmplat. L-am contactat pe acest coleg și i-am cerut explicații. Mi-a răspus că a mai chemat doi prieteni și că s-a simțit foarte bine. Toate aceste lucruri trebuie acum lămurite de poliție”, afirmă mama fetei.

Adolescenta era una dintre cele mai bune eleve din liceu.

Poliția a dechis o anchetă şi verifică imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă, concluziile raportului medic-legal și analizele testelor toxicologice pentru a stabili împrejurările evenimentului.