Cine sunt numele vehiculate în viitorul Guvern. Executivul va avea doi vicepremieri

Potrivit informațiilor obținute din surse apropiate discuțiilor, noul Cabinet ar urma să aibă doi vicepremieri.

Sorin Costreie, vicepremier și ministru al Educației

Una dintre variantele aflate pe masa negocierilor îl indică pe Sorin Costreie pentru funcția de vicepremier și ministru al Educației.

Pentru poziția de vicepremier este vehiculat și numele lui Radu Burnete, însă formula finală a Guvernului este încă în discuție.

Cine ar putea prelua ministerele

Conform surselor MEDIAFAX, structura viitorului Executiv ar putea include următoarele nume:

Vicepremier – Radu Burnete;

Vicepremier și ministrul Educației – Sorin Costreie;

Ministerul Afacerilor Externe – Luca Niculescu;

Ministerul Apărării Naționale – Mihnea Motoc;

Ministerul Dezvoltării – Vladimir Ionaș;

Ministerul Finanțelor – o propunere din zona Băncii Naționale a României sau economistul Bogdan Glăvan;

Ministerul Transporturilor – Ionuț Laurențiu Mașala;

Ministerul Energiei – Sorin Elisei;

Ministerul Muncii – Diana Morar;

Ministerul Agriculturii – Nicolae Istudor;

Ministerul Mediului – Teodor Dulceață;

Ministerul Culturii – Adrian Papahagi;

Ministerul Justiției – Cosmin Alexandru Soare-Filatov.

Europarlamentarul Eugen Tomac, desemnat de Nicușor Dan să formeze noul Guvern

Eugen Tomac, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, începe luni negocierile cu partidele politice pentru formarea noului guvern.

Liberalii vor fi primii care se vor întâlni cu premierul desemnat, de la ora 11.00. Apoi, de la ora 14.00, Tomac va discuta cu reprezentanții USR, iar de la 17.00 cu social-democrații.

Toate consultările vor avea loc la sediile partidelor politice.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri decretul prin care Eugen Tomac este desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit Constituției, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile de la momentul nominalizării pentru funcţia de premier, pentru a veni în faţa Parlamentului ca să ceară un vot de încredere. Pentru ca noul Executiv să fie învestit, sunt necesare cel puțin 233 de voturi din partea senatorilor și deputaților.

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(sursa: Mediafax)