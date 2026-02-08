Arca lui Noe modernă: O țară creează o bancă genetică pentru speciile pe cale de dispariție

Pe măsură ce ritmul extincției globale se accelerează, Emiratele Arabe Unite investesc într-o soluție tehnologică de protejare a vieții, potrivit Interesting Engineering. Zilele trecute, Guvernul a anunțat un parteneriat de ordinul sutelor de milioane de dolari cu Colossal Biosciences pentru construirea primului BioVault genetic din lume.

Facilitatea va fi amplasată la Muzeul Viitorului din Dubai și concepută ca o arhivă genetică permanentă, cu securitate ridicată. Misiunea sa este conservarea planurilor genetice a peste 10.000 de specii, începând cu cele mai amenințate 100 de animale la nivel global.

Oamenii de știință avertizează că până la jumătate dintre speciile Terrei ar putea dispărea până în 2050, fără intervenții urgente. BioVault-ul este gândit ca un sistem de rezervă scalabil, menit să prevină colapsul ireversibil al ecosistemelor.

Potrivit Colossal Biosciences, proiectul va proteja biodiversitatea esențială pentru stabilitatea mediului și reziliența economică. Inițiativa își propune să corecteze limitele actualei biobancări (procesul prin care probele biologice sunt colectate, stocate și gestionate pentru cercetare științifică), adesea fragmentată și subfinanțată.

BioVault-ul va funcționa sub coordonarea lui Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Prințul Moștenitor al Dubaiului. Un laborator permanent va transforma Muzeul Viitorului într-un centru global de cercetare pentru conservarea vieții.

Milioane de probe biologice vor fi urmărite și stocate cu ajutorul roboticii, inteligenței artificiale și crioprezervării avansate. Sistemul va genera, de asemenea, date genomice de înaltă calitate pentru planificarea conservării pe termen lung și colaborare științifică. CEO-ul Colossal Biosciences, Ben Lamm, a descris BioVault-ul drept o Arcă a lui Noe modernă pentru planetă.

Dincolo de stocare, BioVault-ul va funcționa ca un laborator viu, deschis implicării publicului. Vizitatorii vor putea observa secvențierea ADN în timp real și vor interacționa cu oamenii de știință prin experiențe educaționale imersive.

Proiectul prevede ca datele științifice să fie accesibile cercetătorilor din întreaga lume și stocate în centre de rezervă globale, pentru a nu fi pierdute. Anunțul a coincis cu World Governments Summit, subliniind rolul tehnologiei în abordarea provocărilor planetare.

(sursa: Mediafax)