Cercetările făcute pe persoane reale indică faptul că interacțiunile cu chatboți pot modela preferințe politice nu doar prin informare, ci și prin persuasiune subtilă, combinând limbaj empatic, argumente bine structurate și adaptarea mesajelor la profilul psihologic al utilizatorului. Acest tip de influență are rezultate mai rapide și mai clare decât metodele clasice de campanie electorală, scrie nature.com.

Efectul nu este discret și nici marginal. Schimbările pot fi semnificative, iar capacitatea de a genera un impact pe scară largă face ca problema să fie relevantă pentru societate în ansamblu și nu doar pentru specialiști în tehnologie sau politică.

Tehnologia este tot mai accesibilă. Chatboții pot fi folosiți nu doar de instituții sau companii mari, ci și de grupuri mici sau persoane individuale, ceea ce înseamnă că instrumentele persuasive sunt la îndemâna oricui.

Mulți oameni nu realizează că interacționează cu un sistem automat. Conversațiile par naturale și empatice, iar acest lucru poate crea o falsă încredere și poate amplifica influența asupra deciziilor personale.

Reglementările actuale nu sunt pregătite pentru acest tip de risc. În multe țări nu există politici care să interzică sau să controleze persuasiunea politică realizată de algoritmi, lăsând loc unor eventuale abuzuri.

Cercetătorii atrag atenția că, dacă nu vor fi luate măsuri rapide, inteligența artificială ar putea deveni un instrument de manipulare în masă, mai eficient decât metodele tradiționale de propagandă. Posibilitatea unei democrații în care algoritmii influențează opinia publică nu mai este un scenariu teoretic, ci o realitate care trebuie analizată cu seriozitate.

Specialiștii în politici publice recomandă mai multe direcții de acțiune.

Este nevoie de transparență totală. Orice interacțiune politică generată sau asistată de un sistem de inteligență artificială trebuie marcată clar.

Regulile electorale și cele privind comunicarea publică trebuie actualizate pentru a integra aceste noi riscuri tehnologice și pentru a asigura un control adecvat.

Publicul trebuie informat. Cetățenii au nevoie de instrumente și educație pentru a înțelege că pot fi influențați nu doar de comunicatori umani, ci și de programe software și pentru a dezvolta o gândire critică în fața conținutului automatizat.

