Au fost depuse ofertele pentru proiectul “Tren Metropolitan Cluj”

Proiectul reprezintă etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid din zona Clujului, iar ofertele depuse sunt vizibile în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Investiția vizează modernizarea infrastructurii feroviare care asigură conexiunea dintre municipiul Cluj-Napoca și localitățile din zona metropolitană, prin intervenții asupra liniilor existente. Lucrările sunt structurate în două loturi, cu o valoare estimată totală de peste 227 milioane de lei (fără TVA).

Lotul 1 are o valoare estimată de aproape 129 milioane de lei și include lucrări pe Linia 300 Cluj-Napoca - Apahida, pe o lungime de 22,7 km, respectiv pe Linia 412 Apahida - Jucu, Fir I și II, pe 2,6 km.

Lotul 2 are o valoare estimată de 98,18 milioane de lei (fără TVA) și vizează lucrări pe Linia 412 Apahida - Jucu, Fir I (7,24 km) și Fir II (7,2 km), respectiv pe Linia 412 Jucu - Bonțida, Fir I (5,52 km) și Fir II (5,48 km).

Au fost depuse 13 oferte

La licitație au fost depuse 13 oferte, pentru ambele loturi, acestea aflându-se acum în etapa de evaluare, ce are termenul-limită stabilit la data de 28 mai 2026, ora 18:00.



1. Swietelsky Construct (Lotul 2), având ca terț susținător și subcontractant compania SPIACT Craiova;



2. Proiect Consult (Lotul 2), având ca terț susținător și subcontractant compania SPIACT Craiova;



3. Arcada Company (Loturile 1 și 2), având ca terț susținător și subcontractant compania SPIACT Craiova;



4. Drum Asfalt (Lotul 2), cu subcontractanții Precon Transilvania, Rotermit, San Electroterm Grup, TPI Construct CF, Yapiray Demiryolu Insaat Sistemleri Sanayi Ve Ticaret AS și Vasútvill Kft.;



5. Ness Proiect Europe (Lotul 1), având ca terți susținători și/sau subcontractanți companiile General Tehnic, Rotermit și Electroaxa;



6. Temirzhol Zhondeu Limited Liability Partnership (Lotul 1), cu subcontractanții San Electroterm Grup, Procons Group, Metabet CF SA și Rotermit;



7. Ness Proiect Europe (Lotul 2), având ca terți susținători și/sau subcontractanți companiile General Tehnic și Electroaxa;



8. Temirzhol Zhondeu Limited Liability Partnership (Lotul 2), cu subcontractanții Rotermit, Procons Group, Metabet CF SA și San Electroterm Grup;



9. Drum Asfalt (Lotul 1), cu subcontractanții TPI Construct CF, San Electroterm Grup, Rotermit, Precon Transilvania, Yapiray Demiryolu Insaat Sistemleri Sanayi Ve Ticaret AS și Vasútvill Kft.;



10. Asocierea Europan Prod SA (lider) - Construct ING - Daria Const (Lotul 1);



11. Asocierea ZUE (lider) - Con-A Operations - ZUE Construct (Lotul 1), având ca subcontractant compania Constructii Feroviare Mureș SA;



12. Asocierea ZUE (lider) - ZUE Construct - Con-A Operations (Lotul 2), având ca subcontractant compania Constructii Feroviare Mureș SA;



13. Asocierea Construct ING (lider) - Europan Prod SA - Daria Const (Lotul 2).

Lucrări pentru creșterea vitezei și siguranței feroviare

Obiectivul proiectului îl reprezintă realizarea intervențiilor la infrastructura feroviară destinată transportului metropolitan, prin reabilitarea suprastructurii liniilor CF 300 și 412. Lucrările au ca scop creșterea vitezei de circulație, sporirea siguranței feroviare și optimizarea capacității de trafic. Intervențiile vor include înlocuirea șinelor și traverselor uzate, reabilitarea aparatelor de cale, consolidarea terasamentului și modernizarea instalațiilor tehnice.

Din punct de vedere tehnic, lucrările presupun demontarea și montarea bobinelor de joantă, a funiilor și bolțurilor de legătură la șină, a inductorilor de autostop și a legăturilor de protecție a stâlpilor, precum și lucrări asupra schimbătoarelor de cale și trecerilor la nivel. Aceste intervenții vor contribui la reducerea riscului de incidente, creșterea fiabilității infrastructurii și alinierea la standardele europene de interoperabilitate.