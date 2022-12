Investigație șoc! Compania lui Elon Musk, anchetată în legătură cu testele pe animale

Neuralink Corp dezvoltă un implant cerebral care speră să ajute persoanele paralizate să meargă din nou și să vindece alte afecțiuni neurologice. Ancheta federală, care nu a fost raportată anterior, a fost deschisă în ultimele luni de către inspectorul general al Departamentului american al Agriculturii, la cererea unui procuror federal, potrivit a două surse care au cunoștință despre anchetă. Ancheta, a declarat una dintre surse, se concentrează pe încălcări ale Legii privind bunăstarea animalelor, care reglementează modul în care cercetătorii tratează și testează unele animale.

Investigația a venit într-un moment în care angajații sunt din ce în ce mai nemulțumiți în ceea ce privește testele pe animale efectuate de Neuralink, inclusiv plângerile potrivit cărora presiunea exercitată de directorul general Musk pentru a accelera dezvoltarea a dus la experimente greșite, potrivit unei analize efectuate de Reuters pe zeci de documente ale Neuralink și interviuri cu peste 20 de actuali și foști angajați.

Astfel de teste eșuate au trebuit să fie repetate, ceea ce a dus la creșterea numărului de animale testate și ucise, spun angajații. Documentele companiei includ mesaje, înregistrări audio, e-mailuri, prezentări și rapoarte.

Musk și alți directori de la Neuralink nu au răspuns la solicitările de comentarii.

Reuters nu a putut determina amploarea completă a investigației federale sau dacă aceasta a implicat aceleași probleme legate de testarea pe animale identificate de angajați în interviurile Reuters.

Un purtător de cuvânt al inspectorului general al USDA a refuzat să comenteze. Reglementările americane nu specifică numărul de animale pe care companiile îl pot folosi pentru cercetare și oferă oamenilor de știință o marjă de manevră semnificativă pentru a stabili când și cum să folosească animale în experimente. Neuralink a trecut cu succes toate inspecțiile USDA ale instalațiilor sale, conform documentelor de reglementare.

În total, compania a ucis aproximativ 1.500 de animale, inclusiv peste 280 de oi, porci și maimuțe, în urma experimentelor din 2018, potrivit înregistrărilor analizate de Reuters și a surselor cu cunoștințe directe despre operațiunile de testare pe animale ale companiei. Sursele au caracterizat această cifră ca fiind o estimare aproximativă, deoarece compania nu ține o evidență precisă a numărului de animale testate și ucise. De asemenea, Neuralink a efectuat cercetări folosind șobolani și șoareci.

Numărul total de decese de animale nu indică neapărat faptul că Neuralink încalcă reglementările sau practicile standard de cercetare. Multe companii folosesc în mod obișnuit animale în experimente pentru a face progrese în domeniul sănătății umane și se confruntă cu presiuni financiare pentru a introduce rapid produse pe piață. De obicei, animalele sunt ucise la încheierea experimentelor, adesea pentru a putea fi examinate post-mortem în scopuri de cercetare.

Dar foști și actuali angajați ai Neuralink spun că numărul de decese de animale este mai mare decât este necesar din motive legate de cererile lui Musk de a accelera cercetarea. Prin discuții și documente ale companiei care se întind pe mai mulți ani, împreună cu interviuri cu angajați, Reuters a identificat patru experimente care au implicat 86 de porci și două maimuțe care au fost afectate în ultimii ani de erori umane. Greșelile au slăbit valoarea de cercetare a experimentelor și au necesitat repetarea testelor, ceea ce a dus la uciderea mai multor animale, au declarat trei dintre actualii și foștii angajați. Cele trei persoane au atribuit greșelile unei lipse de pregătire din partea personalului de testare care lucra într-un mediu de presiune.

Unul dintre angajați, într-un mesaj văzut de Reuters, a scris la începutul acestui an o misivă furioasă către colegi despre necesitatea de a revizui modul în care compania organizează operațiile pe animale. Acesta spune că angajații insuficient pregătiți și suprasolicitați se grăbeau să respecte termenele limită și făceau schimbări de ultim moment înainte de operații, ceea ce creștea riscurile pentru animale.

Musk a făcut presiuni mari pentru a accelera progresul Neuralink, care depinde în mare măsură de testele pe animale, au declarat actuali și foști angajați. La începutul acestui an, directorul executiv a trimis angajaților un articol de presă despre cercetătorii elvețieni care au dezvoltat un implant electric care a ajutat un om paralizat să meargă din nou. "Am putea permite oamenilor să își folosească mâinile și să meargă din nou în viața de zi cu zi!", a scris el personalului la ora 6:37 a.m., ora Pacificului, pe 8 februarie. Zece minute mai târziu, a continuat: "În general, pur și simplu nu ne mișcăm suficient de repede. Mă scoate din minți!"

