Legendarul Jean-Michel Jarre este primul pasager care a călătorit cu mașina zburătoare KleinVision

Jarre, cunoscut pentru concertele sale spectaculoase cu lasere, a declarat că experiența a fost „uimitoare": „Într-o secundă vorbești cu șoferul, iar în următoarea, ești acolo sus, în aer".

Mașina zburătoare KleinVision a doborât deja recorduri în 2021, fiind prima care a făcut un zbor interurban. Funcționează cu un motor BMW de 1,6 litri, dar co-fondatorul companiei, Anton Zajac, a declarat pentru Sky News că se lucrează la o versiune electrică.

Pentru a pilota AirCar, este necesară o licență de conducere, un permis de pilot și un curs specializat de zbor de 2-3 luni. Zajac speră ca mașina să fie disponibilă pe piață în aproximativ un an, după ce va primi aprobarea finală pentru zbor.

El a adăugat: „Facem legătura între șosea și cer, oferind mașinilor libertatea pe care au simbolizat-o acum 50 de ani”.

AirCar nu este singurul vehicul zburător. În SUA, Modelul A al companiei Alef Aeronautics a primit deja aprobarea pentru zboruri de testare de la Administrația Federală a Aviației. Acesta a avut deja aproape 3.000 de precomenzi - și, spre deosebire de AirCar, este electric.

