Artă și joacă pentru comunitate pe Calea Victoriei, în Cotroceni și în sectorul 3, în acest weekend, la „Străzi Deschise – București”

Bazar de Cotroceni – proiect-partener „Străzi deschise – București”

Bazar de Cotroceni este unul dintre cele șase proiecte partenere incluse în programul „Străzi deschise – București” de anul acesta, organizat de Asociația Încotroceni – Oameni, Idei, Povești, în parteneriat cu ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București. Timp de două zile, mai multe străzi din cartierul Cotroceni și Parcul Romniceanu devin un pol cultural și comunitar în care muzica clasică și jazz-ul se întâlnesc cu arta participativă, ateliere pentru copii, discuții civice și inițiative educaționale.

În cadrul evenimentului, ARCUB susține o serie de momente-cheie, contribuind activ la conturarea unui spațiu de dialog și creativitate în inima cartierului. Printre acestea se numără panelul „Bună vecinătate în cartiere. Ne mai înțelegem om cu om?”, ce va avea loc în Parcul Romniceanu, la Agora din cadrul Bazar de Cotroceni, între orele 16:30 – 18:00. Panelul cuprinde o conversație despre coabitarea urbană și relațiile interpersonale, moderată de Cătălin Striblea, la care participă Mihaela Păun, Director ARCUB, alături de scriitorul Radu Paraschivescu și antropologul Radu Umbreș.

Tot sub egida ARCUB, Romanian Game Developers Association aduce magia jocurilor video în inima Cotroceniului, la Bazar de Cotroceni. „Raiders of the Lost Island", un joc creat de o familie de dezvoltatori români (Last Tales) se transformă într-o vânătoare de comori pentru copii, inspirată din gameplay-ul său cooperativ și competitiv. Cei mici (4-8 ani) vor colabora pentru a construi o barcă și a se salva de pe o insulă „scufundată” din Parcul Romniceanu, dar vor căuta și comori pe care să le ia acasă. Astfel, cei mici sunt așteptați pe 14 și 15 iunie, în intervalul 10:00 – 13:00, la sesiunile de vânătoare de comori ce vor lua startul la orele: 10:30, 11:30, 12:30. Participarea este gratuită, în baza unei înscrieri, pe următorul link: https://shorturl.at/2fbnF

De asemenea, ARCUB susține și programul muzical Bazar de Cotroceni din Parcul Romniceanu, care aduce, în ambele seri de weekend, recitaluri live în aer liber, prezentate publicului între orele 18:30 și 21:00. Sâmbătă, 14 iunie, publicul este invitat la concertul DUO Sorin Romanescu (chitară) și Mihai Iordache (saxofoane), urmat de apariția trupei JOUSKA. Duminică, 15 iunie, atmosfera va fi completată de concertul trioului Marsdelux.

Parteneriat cu Asociația Încotroceni reflectă misiunea ARCUB de a susține inițiative care reactivează cartierele Bucureștiului, încurajând implicarea comunității și valorificând cultura ca resursă de coeziune socială.

Calea Victoriei – traseul cultural al orașului, între pictură, paradă și mașini retro

Pe Calea Victoriei, programul organizat de ARCUB include o serie de activări spectaculoase care se desfășoară pe întreg parcursul weekendului. În Piața Revoluției, sâmbătă, vizitatorii pot descoperi un stand interactiv din cadrul Săptămânii de Testare a Consumului Personal de Alcool, inițiat de Asociația ALIAT, iar seara, Circul Metropolitan oferă un minishow urmat de o paradă stradală itinerantă. Programul este completat de demonstrații de pictură pe pânză în aer liber și ateliere de broderie și cusut, propuse de Natelier de producție.

Tot sâmbătă, nostalgicii anilor ’80–’90 se pot bucura de „Oltcit Urban Fest” – o expoziție cu vehicule istorice produse la Craiova, adusă de Asociația Retromobil Club România. Ziua se încheie cu spectacolul de animație „Freestyle Puppetry”, prezentat de Teatrul Țăndărică. Duminică, programul continuă cu noi demonstrații de pictură, o reluare a spectacolului „Freestyle Puppetry” și un show de dans modern susținut de Școala de dans Challenge Arts, în fața Palatului CEC.

Sport, jocuri și spectacole pentru toate vârstele, în Sectorul 3

Strada Râmnicu Vâlcea din Sectorul 3 devine, în acest weekend, un spațiu al mișcării, creativității și jocului, printr-un program coordonat de PROEDUS, dedicat tuturor vârstelor. De sâmbătă dimineață până seara, vizitatorii se pot bucura de miniturnee de baschet, ping-pong, jocuri interactive ca spikeball sau crossnet, ateliere creative, animatori pe picioroange și momente de animație cu mim sau acrobați pe monociclu. Programul este completat de spectacolul „Licurici” al Bibliotecii Metropolitane București, un concert de muzică tradițională evreiască susținut de Teatrul Evreiesc de Stat, portrete desenate live de artiștii Art on Wall, dar și momente muzicale și coregrafice prezentate de Școala de Artă București.

Duminică, programul se reia cu activități sportive și ateliere, iar în paralel, au loc o serie de spectacole și concerte, culminând cu „Amintiri într-o valiză” – o poveste scenică emoționantă pentru cei mici, prezentată de Teatrul „Ion Creangă”. Ziua se încheie în ritm de percuție, dans modern și aplauze, într-o atmosferă de festival urban care transformă strada într-un spațiu viu, sigur și incluziv pentru întreaga comunitate.

Străzi Deschise, un oraș în mișcare

„Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană” este un proiect care susține accesul liber la cultură, încurajează mobilitatea urbană prietenoasă și transformă orașul într-un spațiu viu, în care creativitatea și comunitatea se întâlnesc firesc.

Programul weekendului este disponibil pe www.arcub.ro și proedus.ro .

Proiectul „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” este organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București . Proiectul este susținut de PPC România, NEPI Rockcastle, Promenada Mall și Mega Mall București, Aqua Carpatica și Domeniile Sâmburești, în calitate de parteneri.

„Străzi deschise – București, Promenadă urbană” se desfășoară cu sprijinul Direcției Cultură, Învățământ, Turism și al Direcției Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București, al Administrației Străzilor București, al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București și al Poliției Locale a Municipiului București.

Restricții rutiere

Calea Victoriei

În cadrul programului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” din acest weekend, Calea Victoriei devine pietonală în zilele de 14 și 15 iunie, între orele 10:00 și 22:00, pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, fără afectarea intersecțiilor. Se va permite traversarea pe Calea Victoriei, pe strada Știrbei Vodă, strada C.A. Rosetti, strada Dem I. Dobrescu, strada Ion Câmpineanu, bulevardul Regina Elisabeta. Traficul Societății de Transport București va fi deviat, fără afectarea călătorilor. Traficul rutier pe Calea Victoriei se reia pe timpul nopții până dimineața (în ziua de sâmbătă spre duminică), începând de la ora 23:00 până la ora 09:00. Pentru siguranța participanților la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă mașini se închid și pistele de biciclete.

Sectorul 3 – str. Râmnicu Vâlcea (între Bd. Camil Ressu și Aleea Râmnicu Vâlcea)

Pe Strada Râmnicu Vâlcea, traficul rutier este restricționat începând de vineri, 13 iunie, ora 22:00, până luni, 16 iunie, ora 06:00, în zona cuprinsă între Bd. Camil Ressu și Aleea Râmnicu Vâlcea.