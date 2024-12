Microsoft a cumpărat aproape 500.000 de cipuri Nvidia Hopper în 2024

Microsoft a achiziționat în 2024 aproape 500.000 de cipuri Nvidia Hopper, depășind cu mult pe oricare dintre rivalii săi în domeniul tehnologic. Potrivit unei analize recente a Financial Times, compania a cumpărat 485.000 de cipuri, bazate pe datele furnizate de consultanța tehnologică Omdia.

Comparativ, Meta a achiziționat doar 224.000 de cipuri din aceeași serie în 2024. Achiziția marchează o creștere semnificativă pentru Microsoft, triplicând numărul de cipuri Nvidia cumpărate în 2023.

În paralel, Microsoft a continuat să investească masiv în domeniul inteligenței artificiale, fiind partener de nădejde al OpenAI și participând la cea mai recentă rundă de finanțare de 6,6 miliarde de dolari.

În plus, compania a semnat un acord pentru redeschiderea centralei nucleare de la Three Mile Island, asigurându-și toată energia produsă de această unitate pentru următorii 20 de ani, pentru a susține centrele de date pe care le are.

(sursa: Mediafax)