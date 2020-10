NameBox.ro - Cum Alegi Serviciul de Gazduire Potrivit?

NameBox este unul dintre pionerii industriei de web hosting si servicii conexe din Romania. Firma a fost infiintata in anul 2011 si de-alungul timpului a fost alegerea mai multor clienti mici si mari care au dorit servicii profesionale de gazduire web, VPS, inregistrare domeni sau certificate SSL.

Peste cei 5.000 de clienti si parteneri pe termen lung i-au ales si ii aleg in continuare datorita calitatii serviciilor oferite, dar si multumita implicarii si a ratei de raspuns a echipei de suport 24/7 la intrebarile clientilor, conform recenziilor de pe internet.

Namebox.ro este prima si singura firma de web hosting din Romania care ofera garantie 100% timp de 30 de zile pentru serviciile de hosting oferite. Nu esti multumit de timpul de incarcare al site-ului, de suportul tehnic oferit sau din oricare alt motiv? Le poti trimite un mesaj si banii iti sunt returnati.

Am apelat la specialistii echipei lor pentru a obtine intrebari la o serie de intrebari frecvente despre acest domeniu si despre alegerea celui mai potrivit serviciu.

Care sunt principalele servicii de gazduire web?

Cele mai cunoscute si utilizate servicii de gazduire sunt:

Gazduire Shared

VPS (Virtual Private Server)

Servere Dedicate

Reseller Web Hosting

Care sunt beneficiile acestora si cum stie un client ce serviciu sa aleaga?

1. Gazduirea Web Shared

Este cunoscuta si ca cea mai accesibila din punct de vedere financiar, este potrivita proiectelor online mici: site-uri informative, site-uri de prezentare, bloguri sau site-uri de stiri nisate. Adesea clientii la inceput de drum in online, cauta o solutie de ieftina de gazduire, care sa le permita sa-si creeze site online, sa le ofere singuranta datelor si acces la cPanel.

2. VPS (Virtual Private Server)

Serverele VPS se diferentiaza fata de gazduirea web clasica prin alocarea unor resurse din intreaga capacitate a unui server, doar pentru un cont VPS. In termeni tehnici, pe fiecare server se creaza o masina virtual, careia, din totalul resurselor serverului (procesor, memoria RAM, capacitate de stocare, etc.) i se aloca o parte din resurse pentru a beneficia de o viteza mai buna de incarcare, sustenabilitate la volum mare de vizitatori pe site si multiplele procese pe care site-ul trebuie sa le indeplineasca.

In general, clientii acestor servere VPS sunt in general magazine online care au nevoie de mai multe resurse pentru a functiona la capacitate maxima decat un site de prezentare cu 5-10 pagini, dar si proiecte web complexe, softuri, platforme SaaS mici si medii, tool-uri online si lista poate continua. De asemenea, cele mai urmarite site-uri de stiri, chiar si bloguri, din cauza volumului mare de trafic, au nevoie de solutii de hosting VPS pentru a putea sustine numarul mare de vizitatori.

3. Servere Dedicate

Serverele Dedicate sunt urmatorul pas dupa VPS. Asa cum ii spune si denumirea, vei avea la dispozitie pentru proiectul sau proiectele tale, un intreg server cu toata capacitate lui de procesoare. Acesta iti permite o mai mare flexibilitate la nivel tehnic precum: schimbarea sistemului de operare al serverului, modificarea extensiilor sau aplicatiilor si multe alte aspecte tehnice.

Acestea sunt potrivite pentru afacerile online mature, marile magazine online, marile platforme de anunturi sau trusturile de presa detin astfel de solutii de gazduire web.

4. Reseller Web Hosting

Acesta este un serviciu aparte ce iti permite sa iti deschizi propria firma de web hosting. Serviciul este special gandit si adaptate pentru a putea configura serviciul de gazduire web pentru fiecare client in parte. Acest serviciu este in general agreat de catre agentiile de web design si web development care pe langa ca dezvolta site-uri pentru clientii lor, doresc sa le ofere si serviciu de web hosting. De asemenea, el este utilizat si de companii care doresc sa-si dezvolte propria firma de web hosting, dar nu au cunostinte tehnice avansate, dar nici bugete pentru a investi in echipamente.

Ce concluzie putem trage?

Detinerea unui website este un must-have pentru orice firma care se respecta. Un site nu poate sa existe online fara un serviciu de gazduire web, fara un domeniu de internet sau fara un certificat SSL. In functie de nevoile tale, de site-ul pe care urmeaza sa-l deschizi, vei gasi intotdeauna serviciile potrivite la bugetul potrivit.

Pe noi ne gasesti pe namebox.ro si iti stam la dispozitie pentru a te ajuta sa alegi solutia potrivita nevoilor tale.