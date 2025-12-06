Platforma OnlyFans are o competiție serioasă: Hidden este mai prietenoasă cu creatorii

A fost lansată o platformă anti-OnlyFans, dar aceasta nu prioritizează un stil de viață modest și moral, ci distribuirea a unui conținut erotic și mai mare, realizat de lucrători sexuali.

Patforma se numește Hidden și este concepută similar cu TikTok.

Majoritatea creatorilor de conținut de aici s-au mutat virtual de pe OnlyFans, unde nu se mai simt confortabil din cauza monitorizării constante.

OnlyFans a anunțat luna trecută că acei creatori care se înscriu din Statele Unite vor fi supuși unui proces de verificare, deși nu este foarte clar ce înseamnă această verificare – dacă, de exemplu, un creator de conținut ar fi interzis pentru orice abatere anterioară.

„Hidden”, lansată în aprilie, este replica la OnlyFans conceput de Stella Barey care-și datorează succesul platformei OnlyFans.

Stella Barey a devenit cunoscută pe TikTok, unde a postat conținut specific pentru adulți. A migrat apoi pe OnlyFans, unde, în prima lună, a câștigat 8.000 de dolari.

În următoarea lună, câștigurile au ajuns la 40.000 de dolari.

În următoarea lună a devenit atât de populară, încât câștigurile ei au ajuns la 300.000 de dolari în doar 30 de zile.

„E vorba de cinci ani și jumătate de postări pe diferite rețele sociale de mai multe ori pe zi”, spune Barey, care admite că-i place cum se simte succesul, dar spune că cererile industriei au fost prea mari și, în 2025, Barey, care a simțit că ea și colegii ei merită condiții mai bune de lucru, a decis să-și construiască propria platformă.

Platforma „Hidden” este concentrată pe condiții de muncă mai bune. Își propune să elimine presiunea promovării prin crearea unei pagini „ForYou”, asemănătoare TikTok.

Acest lucru facilitează autopromovarea, mai ales pentru cei care nu au încă mulți urmăritori – pot deveni viral peste noapte, cum se întâmplă pe TikTok.

În plus, Hidden, preia o reducere de 18% din venituri, în timp ce OnlyFans preia 20%.

Există încorporată o protecție a rambursărilor, care împiedică oamenii să facă o achiziție, să vadă conținutul și apoi să sune la banca emitentă a cardului de credit pentru a spune că a fost a greșeală.

„Există un magazin pentru creatori, destinat persoanelor care ar putea dori să cumpere 50 de videoclipuri în miez de noapte. Aproximativ 80% din venitul unui creator este obținut prin mesaje, vânzarea de videoclipuri lungi sau pachete speciale. Fiecare creator are, de asemenea, o persoană de contact care este familiarizată cu contul său și răspunde la solicitări în termen de 24 de ore”.

Hidden prezintă, de asemenea, un index zilnic al primilor 20 de creatori cu cele mai mari câștiguri.

Hidden are în prezent 115.000 de utilizatori, majoritatea bărbați.

Cu toate acestea, cei 2.000 de creatori de pe site sunt în principal femei.

