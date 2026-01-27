Scandalul Google: 68 de milioane de dolari pentru înregistrări ilegale. Ce a făcut asistentul vocal

Google nu a recunoscut nicio încălcare a legii în soluționarea cazului de acțiune colectivă. Procesul acuză firma de „interceptarea și înregistrarea ilegală și intenționată a comunicațiilor confidențiale ale persoanelor fără consimțământul acestora”, citează Techcrunch.

Mai mult, plângerea susține că „informațiile obținute din aceste înregistrări au fost transmise în mod eronat către terți în scopul difuzării de reclame țintite și în alte scopuri”

Cazul s-a concentrat pe „acceptări false”. Se presupune că Google Assistant a activat și a înregistrat comunicările utilizatorilor chiar dacă aceștia nu i-au solicitat în mod intenționat să facă acest lucru cu un cuvânt de activare.

TechCrunch a contactat Google pentru a obține un comentariu.

Americanii suspectează de mult timp că dispozitivele lor îi spionează în mod necorespunzător. Aceste suspiciuni au dus, din ce în ce mai mult, la acuzații de încălcări legale.

În 2021, Apple a acceptat să plătească 95 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile că asistentul său vocal, Siri, le-a înregistrat conversațiile fără solicitarea utilizatorilor.

Google, la fel ca alți giganți tehnologici, s-a confruntat în ultimii ani cu alte litigii legate de confidențialitate.

Anul trecut, compania a acceptat să plătească 1,4 miliarde de dolari statului Texas pentru a soluționa două procese. Acestea susțineau că a încălcat legile statului privind confidențialitatea datelor.

(sursa: Mediafax)