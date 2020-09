Startup-urile interesate pot aplica la primul pre-accelerator din țară dedicat inteligenței artificiale

antena1





Startup-urile interesate pot aplica până la 30 septembrie la primul pre-accelerator din țară dedicat în întregime inteligenței artificiale, #BeAI, anunță Bucharest.AI, prima comunitate de inteligență artificială (IA) din România.

„ În prezent, vedem cum tehnologiile IA progresează de la stadiul de tehnologii de laborator la unele cu scop general. Astfel, considerăm că este momentul ideal pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale concomitent cu valorificarea potențialului ridicat al Europei Centrale și de Est pentru a deveni un jucător-cheie puternic în industriile bazate pe IA. Primul pre-accelerator IA din regiune este esenț ial în a ajuta ecosistemul de IA să se maturizeze și să își valorifice pe deplin potențialul", spune Alexandra Petrus, co-fondator Bucharest.AI.

Pre-acceleratorul #BeAI va fi derulat în întregime online, în perioada 1 octombrie - 8 decembrie. Până la 8 startup-uri IA vor fi selectate să facă parte din acest program de 8 săptămâni, ce va fi facilitat de peste 30 de experți multi-disciplinari. Programul va oferi posibilitatea accesării unei finanțări pre-seed de până la 50.000 de euro de la GapMinder sub formă de notă convertibilă, 3 locuri în programul de accelerare Techcelerator (în seria programată pentru primăvara anului 2021) și diverse alte beneficii, cum ar fi acces la API-uri și aplicații de test puse la dispoziție de partenerul Orange România. Participarea este gratuită prin aplicarea la apelul deschis pentru startup-uri.

Partenerii Bucharest.AI sunt Orange România, GapMinder, Techcelerator, Școala Informală de IT și Smart Everything Everywhere. Printre cei mai importanți mentori IA cu experiență tehnică în domeniu se numără: experți dezvoltatori Google pentru învățare automată ( Machine Learning ), profesori IA cu expertiză pe diferite nișe de tehnologii IA, fondatori de start-up validați în domeniu, cercetători, experți în Design Thinking, consilieri în tehnologie fiscală și avocați, precum și manageri de inovație de la Institutele de cercetare, lideri de vânzări pentru produse pe bază de IA, experți MarCom pentru ambalaj IA și consultanți pentru fonduri IA. Echipa de juriu, formată din executivi cu experiență în domeniu, investitori și fondatori de start-upuri IA, vor nota și evalua echipele ce aplică la program.

Lansată în 2017, București.AI este prima comunitate din România dedicată dezvoltării ecosistemului de inteligență artificială (IA) de pe piața locală. Bucharest. AI aderă la valorile europene ale ecosistemelor IA. În prezent comunitatea are peste 2300 de membri.

(sursa: Mediafax)