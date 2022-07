A fost descoperită o nouă specie de nufăr uriaş. Planta are frunze cu o lăţime de peste 3 metri

Planta a fost denumită Victoria boliviana, după numele Boliviei, unde creşte într-un singur bazin de apă, într-o parte a sistemului fluvial amazonian.



Horticultorul Carlos Magdalena, unul dintre cei mai mari experţi în nuferi din lume, a suspectat mult timp că planta este diferită de celelalte două specii gigantice cunoscute, Victoria amazonica şi Victoria cruziana, potrivit BBC.



Aşa că oamenii de ştiinţă din Bolivia, de la Herbarul Naţional din Bolivia, Grădina Botanică Santa Cruz şi Grădina Botanică Publică La Rinconada, au donat câteva seminţe la Kew.



„Aceasta a însemnat că am putut să o cultivăm alături de celelalte două specii în exact aceleaşi condiţii. Odată ce am făcut acest lucru, am putut vedea foarte clar că fiecare parte a plantei era total diferită", a spus horticultorul.



El a descris descoperirea ca fiind „punctul culminant" al carierei sale.



Kew are o lungă istorie cu plantele, Casa Nufărului a fost construită în 1852 pentru a prezenta colecţiile sale.



Giganţii, descoperiţi în anii 1800, au fost o minune naturală a epocii, iar genul a fost numit după regina Victoria.



Dar noua descoperire arată că nuferii încă mai au unele surprize, iar oamenii de ştiinţă spun că mai sunt multe de învăţat despre ei.



Dr. Alex Monro, de la RBG Kew, a explicat: „Niciuna dintre cele trei specii nu a fost foarte bine studiată. Încă nu ştim câte populaţii există şi cât de mult variază în ceea ce priveşte mărimea lor. Nu înţelegem foarte bine biologia polenizării. Nu ştim prea multe despre dispersia speciei, cum se transmite de la un loc la altul. Aşadar, există încă multe necunoscute. Şi cred că, pentru că sunt atât de mari, atât de evidente, oamenii nu s-au gândit să le studieze atât de detaliat”.

(sursa: Mediafax)