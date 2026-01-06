Anul minunilor: 9 descoperiri din 2025 care ne redefinesc viitorul

Terapia genică pentru auz

O injecție țintită pe gena OTOF redă auzul natural la persoanele care s-au născut surde. Nu mai este nevoie de de implanturi ori aparate auditive.

AI a găsit antibiotice salvatoare

Sisteme deep learning (învățare profundă) a identificat substanțe noi care acționează împotriva superbacteriilor, scurtând mulți ani de cercetare la doar câteva luni.

Noi unde gravitaționale

LIGO-Virgo-KAGRA a detectat fuziuni de găuri negre rare, sfidând teoriile cosmice.

Colaborarea LIGO-Virgo-KAGRA a detectat o fuziune de găuri negre fără precedent, situată în așa-numitul „gol de masă”.

Semne de viață pe Marte

Roverul Perseverance a găsit molecule organice și minerale legate de procesele biologice.

Durerea la animale

Peștii și anumite nevertebrate simt durerea în mod complex. Această descoperire provoacă schimbarea legilor etice din cercetare și bunăsarea animalelor.

Calcule cuantice practice

Cercetători de la IBM, Google și MIT stabilizează erorile, deschizând ușa modelărlor climatice, simulării medicamentelor și securității globale a datelor.

Schimbări climatice ireversibile

Datele din saelit și modelele sistemelor terestre arată că oceanele și ghețarii ar putea suferi modificări ireversibile într-un interval scurt de tmp, comparabil cu viața umană.

Descoperirile au mutat accentul de la prevenție către adaptare și supraviețuire.

AI generează ipoteze științifice valide

DeepMind și Stanford propun teorii testate cu succes, revoluționând rolul inteligenței artificiale.

Carnea vegetală la prețuri accesibile

Carnea crescută în laborator și proteinele obținute prin fermentare au ajuns la prețuri apropiate de cele ale alimentelor convenționale.

Schimbarea deschide perspective reale pentru emisii mai scăzute, utilizare redusă a terenurilor și mai puțină suferință animală, notează stiripesurse.ro.