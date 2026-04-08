Artemis II dezvăluie partea nevăzută a Lunii. Cea mai îndepărtată misiune cu astronauți în spațiu

NASA a publicat primele fotografii realizate de astronauții misiunii Artemis II în timpul survolului Lunii, oferind imagini detaliate ale suprafeței satelitului natural și perspective rare asupra Terrei, care apare și dispare la orizontul lunar.

Capsula Orion a zburat în jurul Lunii

Imaginile au fost realizate în noaptea de luni spre marți, în timpul survolului Lunii de către capsula Orion, care transportă echipajul misiunii Artemis II. Fotografiile arată numeroase cratere lunare și regiuni ale suprafeței care nu pot fi observate de pe Pământ. În mai multe cadre apare și planeta noastră, surprinsă în fundal, într-un fenomen asemănător cu răsăritul și apusul văzute de pe Lună. Din cauza poziției capsulei Orion în raport cu satelitul natural, Pământul pare uneori că se ridică deasupra orizontului lunar, iar alteori dispare în spatele acestuia.

Survolul lunar a durat aproximativ șapte ore, perioadă în care astronauții au studiat suprafața Lunii și au urmărit circa 30 de obiective științifice stabilite de NASA. Capsula Orion a ajuns până la o distanță de 406.771 de kilometri de Pământ, depășind recordul stabilit de misiunea Apollo 13 în 1970 pentru un echipaj uman aflat atât de departe de planeta noastră.

Astronauții Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen au folosit camere digitale pentru a surprinde imaginile Lunii, fie urmând instrucțiunile primite de la NASA, fie fotografiind după propria inspirație. Transmiterea imaginilor către Pământ nu s-a realizat imediat deoarece comunicațiile radio de la o distanță de peste 400.000 de kilometri sunt dificile și necesită timp pentru transferul datelor.

Cum arată fața ascunsă a Lunii

După încheierea survolului lunar, echipajul și-a continuat călătoria în jurul Lunii, observând inclusiv partea sa ascunsă – partea care nu este vizibilă niciodată de pe Pământ.

Cele două fețe ale Lunii sunt foarte diferite. Cea pe care o vedem este alcătuită din câmpii întinse formate din lavă răcită, numite „maria” (din termenul latine mări). Fața ascunsă este mai accidentată, mai dură, plină de cratere deoarece a fost lovită de asteroizi.

NASA a anunțat că în următoarele zile vor fi publicate noi fotografii și videoclipuri realizate de capsula Orion. Aceste materiale vor fi folosite atât pentru prezentarea rezultatelor misiunii Artemis II, cât și pentru studiul detaliat al suprafeței lunare în perspectiva viitoarelor misiuni spațiale.