Răsturnare de situație în cazul elevei de la banchetul din Cluj: Rezultatul primelor teste medicale în ancheta privind eleva ajunsă la spital după banchet

Eleva ajunsă la spital după banchetul din Cluj: primele teste toxicologice nu au indicat consum de droguri

Noi informații ies la iveală în cazul tinerei care a ajuns la spital după banchetul de absolvire organizat de elevii clasei a XII-a de la Liceul „Virgil Madgearu” din Cluj-Napoca. Potrivit unor surse medicale, primele teste toxicologice efectuate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj nu au evidențiat prezența substanțelor interzise în organismul fetei.

Deși rezultatele preliminare schimbă parțial perspectiva asupra cazului, investigațiile sunt departe de a fi încheiate. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în noaptea petrecerii care a marcat finalul anilor de liceu, potrivit Observator News.

Cazul a atras atenția opiniei publice după ce părinții tinerei au lansat acuzații extrem de grave, susținând că fiica lor ar fi fost drogată și ulterior agresată sexual de mai mulți colegi.

Primele analize nu au detectat substanțe interzise

Conform informațiilor obținute din surse medicale, analiza toxicologică realizată pe proba de urină recoltată de la tânără nu a indicat prezența drogurilor.

Rezultatul reprezintă doar o etapă a anchetei medicale și judiciare. Specialiștii atrag atenția că, în astfel de cazuri, sunt necesare investigații suplimentare pentru a exclude sau confirma orice ipoteză.

În prezent, cercetările continuă la Institutul de Medicină Legală, unde sunt efectuate examinări complexe. Acestea au rolul de a clarifica toate circumstanțele incidentului și de a stabili dacă există dovezi care să susțină suspiciunile formulate de familie.

Tânăra ar fi ajuns la spital după un consum excesiv de alcool

Potrivit acelorași surse medicale, starea de rău care a determinat transportarea tinerei la spital ar fi fost provocată de consumul excesiv de alcool.

Sursele susțin că pacienta a primit îngrijirile necesare și a fost externată în aceeași zi, după ce starea sa de sănătate s-a stabilizat.

Totuși, anchetatorii nu exclud nicio variantă în acest moment și așteaptă concluziile complete ale expertizelor medico-legale înainte de a formula o poziție oficială privind cauzele exacte ale incidentului.

Acuzații grave lansate de părinți

Cazul a devenit unul de interes public după declarațiile făcute de părinții fetei, care au susținut că fiica lor ar fi fost victima unei agresiuni după încheierea banchetului.

Potrivit acestora, tânăra ar fi fost drogată de trei colegi, transportată ulterior într-un parc din apropiere și agresată sexual. Incidentul s-ar fi petrecut după finalizarea petrecerii de absolvire.

Familia afirmă că a fost contactată de urgență în jurul orei 05:00 dimineața, după ce fata a început să se simtă rău. Părinții spun că au găsit-o într-o stare accentuată de confuzie și că aceasta nu își amintea evenimentele petrecute în timpul nopții.

De asemenea, aceștia au susținut că au observat urme de lovituri pe corpul tinerei, aspect care a amplificat suspiciunile și a determinat sesizarea autorităților.

Medicii legiști și anchetatorii încearcă să reconstruiască firul evenimentelor

În prezent, ancheta se află într-o etapă esențială. Specialiștii de la Institutul de Medicină Legală efectuează expertize suplimentare care ar putea oferi răspunsuri clare cu privire la ceea ce s-a întâmplat în noaptea banchetului.

Printre verificările aflate în desfășurare se numără și examinările care trebuie să stabilească dacă a existat sau nu o agresiune sexuală. Rezultatele acestora sunt considerate decisive pentru direcția în care va evolua dosarul.

Anchetatorii urmează să coroboreze concluziile medico-legale cu declarațiile persoanelor implicate, imaginile de pe camerele de supraveghere și alte probe care ar putea contribui la reconstituirea evenimentelor.