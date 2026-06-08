În timp ce România caută soluții, Ucraina folosește deja drone autonome care vânează și distrug Shahed

Ucraina a găsit arma ieftină împotriva dronelor Shahed: sistemul care le doboară aproape singur a trecut testele de luptă

Ucraina accelerează dezvoltarea sistemelor autonome de apărare aeriană și anunță rezultate spectaculoase în lupta împotriva dronelor de atac Shahed. O tehnologie dezvoltată prin platforma Brave1 automatizează aproape întregul proces de interceptare și a fost deja testată cu succes în condiții reale de luptă în regiunea Harkov.

Kievul mizează pe inteligență artificială și autonomie pentru apărarea aeriană

În timp ce atacurile cu drone continuă să reprezinte una dintre cele mai mari provocări pentru apărarea aeriană ucraineană, Kievul investește masiv în dezvoltarea unor soluții tehnologice capabile să răspundă rapid și eficient amenințărilor venite din aer.

Vicepremierul și ministrul transformării digitale al Ucrainei, Mykhailo Fedorov, a anunțat că o companie participantă la programul de inovație militară Brave1 a dezvoltat un sistem care automatizează aproape complet procesul de interceptare a dronelor de atac de tip Shahed.

„Participantul Brave1 a creat o tehnologie care automatizează 95% din întregul proces de interceptare – de la lansarea dronei până la distrugerea Shahed. Dezvoltarea a trecut cu succes testele de luptă în regiunea Harkov”, a declarat Fedorov.

Potrivit oficialului ucrainean, rolul operatorului uman este redus la minimum. Acesta monitorizează țintele în timp real, selectează obiectivul și autorizează atacul. Din acel moment, sistemul preia controlul aproape integral asupra misiunii.

Cum funcționează noua generație de drone interceptoare

După primirea comenzii de atac, drona interceptor identifică și urmărește autonom ținta. Sistemul utilizează algoritmi avansați pentru recunoașterea obiectelor și ghidarea către drona inamică.

„Operatorul vede mișcarea țintelor în timp real, selectează ținta și dă comanda de lovire. După aceea, sistemul ghidează independent drona către țintă, o recunoaște autonom și se concentrează asupra dronei Shahed”, a explicat Fedorov.

Capacitatea de a efectua majoritatea operațiunilor fără intervenție umană reprezintă un avantaj major într-un context în care atacurile cu drone sunt lansate în valuri și urmăresc să suprasolicite sistemele clasice de apărare aeriană.

Testele de luptă din regiunea Harkov au confirmat eficiența sistemului

Oficialul ucrainean a precizat că dezvoltatorul a reușit să transforme conceptul inițial într-o soluție operațională într-un timp record, cu sprijinul ecosistemului de inovare Brave1.

„Datorită sprijinului Brave1, producătorul a reușit să treacă de la crearea unui prototip la utilizarea cu succes în luptă în mai puțin de un an”, a afirmat Fedorov.

Succesul testelor desfășurate în regiunea Harkov este considerat un pas important în extinderea utilizării sistemelor autonome pe câmpul de luptă.

Ucraina pregătește și rachete interceptoare cu cost redus

Autoritățile de la Kiev susțin că autonomia reprezintă una dintre direcțiile esențiale pentru viitorul apărării aeriene.

„Autonomia este unul dintre domeniile cheie de dezvoltare a apărării aeriene moderne. Astfel de tehnologii permit un răspuns mai rapid la atacuri masive și o protejare mai eficientă a orașelor ucrainene. Dezvoltăm soluții care și-au dovedit deja eficacitatea în condiții de luptă. Astfel de tehnologii permit un răspuns mai rapid la atacurile masive și o protecție mai eficientă a orașelor ucrainene. Urmărim soluțiile care și-au dovedit deja eficacitatea în condiții de luptă”, a subliniat oficialul ucrainean.

În paralel, Ucraina lucrează la dezvoltarea unor rachete interceptoare ieftine, concepute special pentru neutralizarea dronelor Shahed. Mai multe variante se află deja în faze avansate de testare.

De asemenea, Kievul implementează un nou nivel de apărare aeriană „la scară mică”, bazat pe drone interceptoare care pot fi controlate de la mii de kilometri distanță. Potrivit autorităților ucrainene, peste zece producători au integrat deja această tehnologie în propriile sisteme.

Ce sunt dronele Shahed și de ce reprezintă o amenințare majoră

Dronele Shahed, produse în Iran, au devenit unul dintre cele mai utilizate mijloace de atac în conflictul din Ucraina. Cele mai cunoscute modele sunt Shahed-131 și Shahed-136, aparate fără pilot concepute pentru lovituri unidirecționale, fiind adesea descrise drept drone kamikaze sau muniții rătăcitoare.

Popularitatea acestora se explică prin costurile relativ reduse și posibilitatea lansării în număr mare, o tactică ce poate pune presiune pe sistemele convenționale de apărare aeriană. Tocmai din acest motiv, Ucraina încearcă să răspundă cu soluții la fel de accesibile, dar mult mai eficiente, bazate pe autonomie, inteligență artificială și producție rapidă.

mediafax