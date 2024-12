Cea mai rapidă ființă de pe pământ trăiește în România. Viteza uimitoare pe care o poate atinge

Șoimul călător atinge o viteză extraordinară atunci când se află în picajul său de vânătoare.

Ce trebuie să știi despre cea mai rapidă ființă de pe Terra

Șoimul călător este cea mai rapidă pasăre din lume atunci când plonjează. Acșiunea se numește aplecare, iar șoimul călător se ridică la o înălțime foarte mare și apoi plonjează abrupt la viteze de până la 386 km/h (240 mph).

Este una dintre cele mai fascinante și impresionante păsări de pradă din lume. Măsoară între 34 și 58 cm (13 și 23 inch) în lungime și are o anvergură a aripilor între 74 și 120 cm (29 și 47 inch).

Pasărea călătoare are un cioc ascuțit, cu cârlig, care o ajută să-și sfâșie prada. Are gheare puternice pentru capturarea și menținerea prăzii.

Șoimul călător este în prezent inclus pe lista speciilor de „îngrijorare redusă” de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN), datorită programelor de recuperare de succes. Aceștia sunt încă protejați prin legi în multe regiuni.

Totodată, acesta a fost folosit pentru șoimărie de mii de ani, unele dintre cele mai vechi înregistrări ale utilizării șoimilor la vânătoare datând din Egiptul antic și Evul Mediu în Europa și Asia.

Are o vedere excepțională, care îi permite să localizeze prada de la mai mulți kilometri distanță în timp ce zboară la înălțime, notează spynews.ro.

