Mineralul care intrigă oamenii de știință. A fost identificată o singură bucată. Valoarea sa nu poate fi calculată

A fost identifcată o singură bucată de kyawthuite, are 1.61 carate și culoare arămie, asemănătoare chihlimbarului.

Piatra a fost cumpărată în 2010 în piața Chaung-gyi, din Myanmar, de către gemologul Kyaw Thu, potrivit Science Alert, citat de useit.ro. Inițial, Thu credea că a găsit un alt mineral rar, numit scheelit, dar când a început să prelucreze piatra și-a dat seama că are de-a face cu ceva și mai rar.

Cel mai rar mineral din lume

Mineralele sunt elemente sau compuși anorganici care apar în natură. Fiecare are o structură internă și o compoziție chimică unică, astfel că proprietățile pot varia. Potrivit bazei de date de minerale creată de Caltech, cristalul de kyawthuite are 1.61 karate și o nuanță de portocaliu închis. Are o greutate de 0.3 grame.

Cel mai rar mineral de pe Pământ a fost recunoscut oficial de Asociația Mineralogică Internațională în 2015. În acest moment se află în Muzeul de Istorie Naturală din Los Angeles. Există și o variantă sintetică de kyawthuite.

Formula chimică pentru kyawthuite este Bi3+Sb5+O4 și include bismut și stibiu, ambele metale rare. Raritatea kyawthuite e dată de modul în care s-ar fi putut forma acest mineral inedit.

Densitatea kyawthuite este de 8 ori mai mare decât cea a apei și de 2 ori mai mare decât cea a rubinelor.

Al doilea cel mai rar mineral

Mineralul de borat painita ese al 2-lea cel mai rar și are o structură chimică greu de descifrat. În 1952, colecționarul de pietre prețioase Arthur Pain, a cumpărat două cristale de painite din Myanmar. Acestea au o nuanță roșiatică, cu reflecții roz.

Inițial, Pain a crezut că are de-a face cu rubine. În schimb, el achiziționase cel mai rar mineral din lume de atunci, înainte de descoperirea kyawthuite. Denumirea painite provine de la numele colecționarului. Pain a donat cele două cristale la Muzeul Britanic, în 1954, pentru a fi studiate.

O altă mostră de painite a fost descoperită în 1979, tot în Myanmar. Până în 2001, acestea erau singurele 3 specimene cunoscute.

Myanmar e una dintre zonele în care se găsesc mai multe pietre prețioase foarte rare. Atunci când supercontinentul Gondwana s-a rupt, în urmă cu 18 de milioane de ani, teritoriul Indiei s-a îndreptat spre nord și s-a izbit de Asia de Sud. Presiunea și temperatura ridicată în urma acestei coliziuni au format mai multe pietre prețioase, precum painite, rubine și safire.

Mai multe cristale de painite au fost descoperite în 2005. Chiar și așa, e unul dintre cele mai rare minerale din lume.

Specimenul de kyawthuite, cel mai rar mineral de pe Pământ, a fost descoperit de vănătorii de safire în albia unui râu. Descrierea sa științifică a fost publicată în 2017. Kyawthuite are o valoare prea mare pentru a fi calculată, painita are o valoare de 50.000 – 60.000 pe carat, notează useit.ro.