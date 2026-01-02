De ce corpul femeilor reacționează diferit la alcool față de corpul bărbaților

Câteva efecte nefericite ale egalității de gen: femeile beau la fel de mult ca bărbații, însă corpurile lor, care nu au aflat că sunt egale cu ale bărbaților, reacționează într-un mod cu totul diferit de al acestora.

Femeile care beau din facultate și care, la un moment dat, vor să se lase, descoperă cu surprindere că au simptome de sevraj extrem de violente.

Constată cu uimire cum au devenit captivele unui hoț pe care, ani de-a rândul, și l-au imaginat prieten: paharul de vin. Sau de cocktail. Sau de orice, alcool să fie.

Da, bărbații sunt mai predispuși să moară de la alcool decât femeile, dar la femei se întâmplă altă treabă: beau cot la cot cu bărbații, fără să realizeze la ce-și supun corpul.

În 2024, mortalitatea cauzată de alcool la femei a crescut cu o rată de 35%, în timp ce la bărbați a crescut cu doar 27%.

Un sondaj american recent a scos în evidență că 45% dintre femei au băut alcool luna trecută, comparativ cu 50% dintre bărbați, iar femeile cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani beau acum mai mult ca bărbații.

Alcoolul este un drog, la fel ca alte droguri, doar că el e legal și accesibil. Alei întregi de rafturi cu alcool sunt amenajate apetisant de supermarketuri, fără să țină cont de faptul că alcoolul produce mai multe victime decât drogurile ilegale.

Dacă ilegalele sunt considerate tabu, alcoolul e drogul ăla despre care toată lumea vorbește în gura mare, ingredientul suprem al petrecerilor și al evenimentelor de tot felul.

Într-un mod cu totul ironic, acest drog legal beneficiază de tot marketingul din lume, de toate ușile deschise, de cea mai mare înțelegere posibilă.

„Legal, accesibil, nu te vorbește nimeni de rău, îți curmă inhibițiile”, spun femeile participante la studiile despre consumul de alcool.

Alcoolul nu discriminează. Alcoolu nu ține cont de rasă, de realitățile socioeconomice, de stilul de viață, de educație, de vârstă.

Vârsta la care femeile încep să bea într-un mod viguros scade din ce în ce mai mult, pentru că aproape toate culturile au o atitudine permsiviă față de alcool, iar denumirile simpatice, aparent inofensive, invită și ele la consum: „suc de mami”, „lichid pentru curaj”, „Mimosa”, „orgasm pe plajă”… nimic periculos, doar distracție și amuzament.

Însă corpul femeilor plătește un preț mult mai mare decât cel al bărbaților: au risc mai mare decât al bărbaților să dezvolte boli cardiovasculare, risc mai mare de accident vascular cerebral și anevrism, risc mai mare să dezvolte cancere ale sânului sau ale creierului.

Studille avansate explică de ce se întâmplă asta: din cauza faptului că femeile au mai mult țesut adipos și apă mai puțină decât bărbații cu greutate similară, ceea ce duce la o concentrație de alcool în sânge mai mare și mai persistentă.

Femeile au mai puține enzime de metabolizare a alcoolului, iar fluctuațiile lor hormonale joacă un rol deosebit de important în descompunerea acestuia.

Femeile care beau alcool sunt mult mai predispuse să dezvolte un număr mai mare de probleme medicale și la niveluri de alcool mult mai scăzute decât bărbații.

Două băuturi pe zi par inofensive, însă pentru femei, acestea pot fi începutul unui dezastru: ca femeie, poți să mori, literalmente, doar de la două pahare de vin consumate într-o seară.

Bărbații au nevoie de trei băuturi minimum ca să dezvolte probleme, potrivit unei analize din 2023.

Vorbim de insuficiență cardiacă sau hepatică bruscă, accidente de mașină, căderi, înec sau colaps pancreatic, mai ales dacă sunt consumate în combinație cu alte droguri.

Un singur pahar pe zi consumat de femei crește riscul de cancer al sânului cu 9%. Mai adăugăm aici problemele de fertilitate, menopauza precoce, perturbări ale sistemului imunitar, creșterea riscului de infecții, reducerea ratei de vindecare a rănilor, insomnii, stări mentale dezechilibrate, depresii.

Consumul alcoolului în timpul sarcinii înseamnă probleme de dezvoltare fizică, cognitivă și comportamentală a fătului și a copilului în primii ani de viață.

O femeie nu-și dă seama cât bea și este mai puțin dispusă să ceară ajutor față de un bărbat.

Dacă două persoane, un bărbat și o femeie, beau o sticlă de vin seara, la cină, fiecare dintre ei va fi băut două porții și jumătate, ceea ce înseamnă că femeia va fi băut mai mult decât bărbatul, din cauza cantității reduse de apă din organismul ei.

(sursa: Mediafax)