Invazie de pisici în Cipru: un milion de feline pentru un milion de locuitori

La sfârșitul lunii septembrie, comisia parlamentară pentru mediu a insulei a fost informată că programul de sterilizare este prea limitat pentru a controla populația în creștere a pisicilor.

„Este un program bun, dar trebuie extins”, a declarat comisarul pentru mediu Antonia Theodosiou, menționând că programul cuprinde doar aproximativ 2.000 de sterilizări anual, cu un buget de doar 100.000 de euro.

Deși nu există date comparative oficiale, Theodosiou a spus că Cipru și-a câștigat reputația de a avea o populație de pisici excepțional de mare în raport cu numărul de locuitori, potrivit

Răspunzând apelurilor pentru mai multe fonduri, ministrul mediului Maria Panayiotou a anunțat pe 4 octombrie – Ziua Mondială a Animalelor – că guvernul va majora fondurile pentru sterilizarea pisicilor la 300.000 de euro anual. Decizia a fost salutată ca un pas important înainte.

Cu toate acestea, Charalambos Theopemptou, președintele Comisiei parlamentare pentru mediu, a avertizat că nu trebuie să ne bazăm doar pe bani. „Trebuie să existe un plan”, a spus el. „Nu putem pur și simplu să continuăm sterilizările fără a avea un plan”.

Având în vedere natura prădătoare a pisicilor, o populație numeroasă nu numai că are potențialul de a provoca ravagii în ecosistemul insulei, dar ar putea provoca suferințe inutile felinelor sălbatice care rătăcesc pe străzile aglomerate în căutare de hrană și adăpost.

Cipru are o lungă istorie ca națiune iubitoare de pisici, unde dispensarele de hrană pentru pisici și grupurile de căsuțe mici sunt o priveliște obișnuită de-a lungul potecilor populare.

Acum două decenii, arheologii francezi au descoperit ceea ce considerau a fi cea mai veche dovadă a existenței unei pisici domesticite într-un sat neolitic vechi de 9.500 de ani. Au găsit oasele unei pisici lângă rămășițele scheletice ale unui om, ceea ce sugerează că au fost îngropate împreună.

La această lungă istorie se adaugă legenda din secolul al IV-lea a Sfintei Elena care, după ce a găsit Crucea Adevărată în Țara Sfântă, a adus câteva bărci încărcate cu pisici pentru a combate infestarea cu șerpi. O mănăstire care servește drept refugiu sigur pentru pisici, Sfântul Nicolae al Pisicilor, există și astăzi.

Turismul fiind un motor economic cheie pentru Cipru, pisicile insulei au devenit o atracție majoră pentru milioanele de turiști care vizitează insula în fiecare an.

Demetris Epaminondas, președintele Asociației Veterinare, atribuie explozia populației reproducerii necontrolate, în special în zonele urbane cu concentrație mare, și faptului că mai mulți pui supraviețuiesc nașterii, datorită oamenilor obișnuiți care le oferă îngrijire.

Autoritățile recunosc că programul actual este ineficient. Serviciile veterinare de stat au recunoscut că capacitățile programului sunt „mai mici decât nevoile reale”.

Elias Demetriou, care conduce sanctuarul privat Friends of Larnaca Cats, a declarat că triplarea fondurilor pentru sterilizare nu va avea efectul dorit, cu excepția cazului în care grupurile de conservatoriști care dețin cunoștințele necesare sunt recrutate pentru a aduna pisicile în vederea sterilizării.

Eleni Loizidou, șefa Cat Alert, o organizație de voluntari care se ocupă de pisicile fără stăpân din Nicosia, a declarat că eforturile recente ale organizației sale de a aduna 397 de pisici sălbatice din centrul orașului au fost doar o picătură în ocean și că prea puține femele sunt sterilizate, în parte din cauza dificultății de a prinde pisicile sălbatice.

Epaminondas afirmă că populația de pisici din Cipru poate fi ținută sub control în doar patru ani, dacă autoritățile ar elabora un plan unificat de sterilizare care ar pune clinicile private în fruntea eforturilor, oferind sterilizare gratuită fără birocrația care complică procesul.

„Oamenii vor fi mai motivați să sterilizeze pisicile dacă le facilităm acest lucru”, a spus el.

Asociația veterinară a propus un plan care ar identifica principalele centre de concentrare a pisicilor și ar include crearea unei aplicații pentru smartphone care ar permite oricui să ajute autoritățile să localizeze astfel de concentrații mari de pisici.

Costul sterilizării unei pisici sălbatice femele în Cipru este de 55 de euro, care ajunge la 120 de euro pentru pisicile domestice aduse de proprietari.

Theodosiou, comisarul pentru mediu, a declarat că personalul său a lucrat la o strategie pe termen lung care ar reuni guvernul, ecologiștii și voluntarii pentru a stabili un număr precis al populației de pisici și a pregăti terenul pentru un program de sterilizare în masă.

„Există soluții”, a spus Loizidou, șeful Cat Alert.

