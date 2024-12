Memoria selectivă: De ce ne amintim doar anumite lucruri și uităm complet altele

Cercetătorii Fernanda Morales-Calva și Stephanie Leal au analizat trei aspecte fundamentale ale memoriei, cunoscute drept „cele trei W-uri": what (ce), where (unde) și when (când), scrie Medicalxpress.

Ei au descoperit că amintirile noastre sunt puternic influențate de emoții, de importanța personală pe care o acordăm evenimentelor și de cât de mult ne concentrăm asupra lor.

Locul unde se întâmplă ceva are și el un rol crucial. Studiul arată că suntem mai predispuși să ne amintim experiențele din locuri noi decât pe cele din medii familiare. De exemplu, e mai probabil să ne amintim detalii dintr-o vacanță într-un oraș nou decât din rutina zilnică de acasă.

Timpul joacă și el un rol esențial. Creierul nostru organizează evenimentele în „episoade" distincte, ca într-un serial TV, ceea ce ne ajută să ni le amintim mai ușor mai târziu.

Un aspect important descoperit de cercetători este că memoria nu funcționează la fel pentru toată lumea. „Memoria nu este un fenomen universal", explică Morales-Calva, subliniind că ceea ce este memorabil pentru o persoană poate fi complet nesemnificativ pentru alta, în funcție de background-ul cultural și experiențele personale.

Aceste descoperiri ar putea avea implicații importante pentru diagnosticarea și tratarea problemelor de memorie, mai ales în contextul în care populația globală îmbătrânește. Cercetătorii spun că testele actuale de memorie, fiind standardizate, pot să nu țină cont de diferențele individuale importante dintre pacienți.

Studiul sugerează că pentru a înțelege mai bine memoria umană, cercetătorii trebuie să ia în considerare diferențele individuale în experimentele lor, ceea ce ar putea duce la dezvoltarea unor tratamente mai eficiente pentru afecțiuni precum demența.

(sursa: Mediafax)