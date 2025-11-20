NASA susține că a descoperit pe Marte un „vizitator” din afara sistemului nostru solar

O rocă misterioasă de pe Marte îi entuziasmează pe oamenii de știință de la NASA deoarece compoziția sa neobișnuită sugerează o călătorie interstelară.

Oamenii de știință de la NASA au fost surprinși de descoperirea făcută de roverul Perseverance. Acesta a găsit o rocă ciudată pe Marte care aparent nu este de acolo.

„Această rocă a fost identificată ca o țintă de interes”, a dezvăluit NASA într-o postare recentă pe blog, potrivit Express.

Roverul Perseverance, care cercetează Planeta Roșie de cinci ani, a dat peste roca bizară în timp ce explora regiunea Vernodden a craterului Jezero, cu o lățime de 45 de mile, a transmis NASA.

Botezată „Phippsaksla”, roca are o lățime de 79 de centimetri și se deosebește de pietrele din jur în primul rând prin formă. Pare sculptată și înaltă în comparație cu rocilor plate din jur.

Analize suplimentare efectuate de SuperCam-ul Roverului au dezvăluit că piatra conține niveluri ridicate de fier și nichel, o combinație care apare în special în cazul meteoriților.

Ca urmare, compoziția specială indică faptul că „Phippsaksla” nu își are originea pe Marte, ci a făcut parte dintr-un meteorit care s-a prăbușit pe planetă în trecutul îndepărtat.

NASA a mai spus că este prima descoperire de acest tip de pe Marte.

(sursa: Mediafax)