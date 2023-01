Descoperire șocantă! Nucleul intern al Pământului pare să nu se mai rotească și și-ar putea inversa sensul 

Pământul este format din crustă, manta și nucleele interior și exterior. Nucleul interior solid este situat la aproximativ 5.000 km sub scoarța terestră și este separat de mantaua semisolidă de nucleul exterior lichid, ceea ce permite nucleului interior să se rotească cu o viteză diferită de cea a rotației Pământului.

Cu o rază de aproape 3.500 km, nucleul Pământului are aproximativ dimensiunea planetei Marte. Acesta este format în principal din fier și nichel și reprezintă aproximativ o treime din masa Pământului.

În cercetarea publicată luni în revista Nature Geoscience, Yi Yang, cercetător științific asociat la Universitatea din Peking, și Xiaodong Song, profesor de catedră la Universitatea din Peking, au studiat undele seismice ale cutremurelor care au trecut prin nucleul interior al Pământului pe traiectorii similare începând cu anii 1960, pentru a deduce cât de repede se rotește nucleul interior.

Ceea ce au descoperit a fost neașteptat, au spus ei. Din 2009, înregistrările seismice, care anterior se schimbau în timp, au arătat puține diferențe. Acest lucru, au spus ei, a sugerat că rotația nucleului intern s-a oprit.

"Oferim observații surprinzătoare care indică faptul că nucleul intern aproape că și-a încetat rotația în ultimul deceniu și ar putea să se confrunte cu o inveersare", au scris ei în studiu.

"Privind deceniul dintre 1980 și 1990, observi schimbări clare, dar când te uiți la deceniul 2010 - 2020 nu vezi prea multe schimbări", a adăugat Song.

Rotația nucleului intern este determinată de câmpul magnetic generat în nucleul extern și este echilibrată de efectele gravitaționale ale mantalei. Cunoașterea modului în care se rotește nucleul interior ar putea face lumină asupra modului în care interacționează aceste straturi și asupra altor procese din adâncul Pământului.

Cu toate acestea, viteza acestei rotații și dacă variază sau nu, este dezbătută, a declarat Hrvoje Tkalcic, geofizician la Australian National University, care nu a fost implicat în studiu,

"Nucleul interior nu se oprește complet", a spus el. Descoperirea studiului, a spus el, "arată că nucleul interior este acum mai sincronizat cu restul planetei decât în urmă cu un deceniu, când se rotea un pic mai repede".

"Nu se întâmplă nimic cataclismic", a adăugat el.

Song și Yang susțin că, pe baza calculelor lor, un mic dezechilibru în forțele electromagnetice și gravitaționale ar putea încetini și chiar inversa rotația nucleului interior. Ei cred că acest lucru face parte dintr-un ciclu de șapte decenii și că punctul de cotitură anterior celui pe care l-au detectat în datele lor în jurul anilor 2009/2010 a avut loc la începutul anilor 1970.

Tkalcic, care este autorul cărții "The Earth's Inner Core: Revealed by Observational Seismology", a declarat că "analiza datelor studiului este solidă". Cu toate acestea, concluziile studiului "trebuie privite cu precauție", deoarece "sunt necesare mai multe date și metode inovatoare pentru a face lumină în această problemă interesantă".

Song și Yang au fost de acord că sunt necesare mai multe cercetări.

Tkalcic, care dedică un întreg capitol al cărții sale rotației nucleului intern, a sugerat că ciclul nucleului intern este la fiecare 20-30 de ani, mai degrabă decât cei 70 propuși în ultimul studiu. El a explicat de ce apar astfel de variații și de ce a fost atât de dificil de înțeles ce se întâmplă în interiorul planetei. "Vă puteți gândi la seismologi ca la medicii care studiază organele interne ale corpului pacienților folosind echipamente imperfecte sau limitate. Așadar, în ciuda progreselor, imaginea noastră despre interiorul Pământului este încă neclară și ne aflăm încă în stadiul de descoperire", spune el.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)