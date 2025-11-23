Pisicile sălbatice europene ar putea reveni în Anglia după un secol

Revenirea pisicilor sălbatice europene în sud-vestul Angliei devine o posibilitate reală, după ce un studiu amplu a concluzionat că habitatul din zona centrală a Devonului este potrivit pentru susținerea unei populații stabile.

Proiectul, derulat de South West Wildcat Project și coordonat de Devon Wildlife Trust împreună cu Forestry England și specialiști în rewilding, a analizat impactul asupra comunităților, faunei locale și fermelor.

Evaluarea arată că pădurile din zonă oferă suficientă adăpostire și locuri de cuibărit, iar pajiștile cu utilizare redusă și tufărișurile permit formarea unor teritorii de vânătoare adecvate.

Pisicile sălbatice nu ar reprezenta un pericol pentru oameni, animale de companie sau animale domestice, hrana lor fiind compusă în proporție de 75% din mici mamifere precum șoareci de pădure, iepuri sau șobolani.

Planul prevede eliberarea controlată a 40-50 de exemplare, însă nu înainte de 2027, scrie The Guardian.

O problemă importantă rămâne riscul de încrucișare cu pisici domestice sau hoinare, fenomen care le-a afectat sever populația din Scoția.

De aceea, specialiștii spun că succesul proiectului depinde de colaborarea cu comunitățile locale și cu organizațiile care se ocupă de bunăstarea animalelor pentru derularea unui program extins de sterilizare.

Proiectul subliniază și sprijinul public puternic din regiune: două sondaje realizate de Universitatea din Exeter arată că între 71% și 83% dintre respondenți sunt favorabili reintroducerii speciei.

Pisica sălbatică europeană, cunoscută istoric și ca „woodcat”, era cândva răspândită în sud-vestul Angliei, dar a dispărut în secolul al XIX-lea din cauza vânătorii și a distrugerii habitatelor.

În prezent, singurele exemplare din Regatul Unit mai trăiesc în Highlands, unde specia este la limita dispariției, cu aproximativ 115 indivizi rămași în sălbăticie.

