Oamenii de ştiinţă vor să răspândească sateliţi prin spaţiu pentru a comunica cu alte lumi

Conceptul este inspirat de "Pony Express", care folosea mesaje transmise de călăreţi pe cai pentru a traversa SUA. Acesta a funcţionat timp de doar 18 luni în jurul anului 1860, înainte de a fi depăşit de telegraf, dar ar putea supravieţui într-o formă complet nouă, speră cercetătorii.



În cazul expresului polar terestru, scrisorile erau trimise între staţii care transmiteau mesajele. Solar System Pony Express, sau SSPE, ar folosi cam acelaşi sistem, dar cu sateliţi care zboară în spaţiu.



Acest lucru ar putea permite o comunicare mult mai bună cu navele spaţiale care călătoresc prin sistemul solar, explorând alte lumi precum Marte şi altele, potrivit Independent.



În prezent, astfel de comunicaţii se bazează pe Deep Space Network, un set de echipamente de la sol care pot trimite mesaje către navele spaţiale ale Nasa. Însă această reţea este limitată, atât în ceea ce priveşte viteza, cât şi cantitatea de date care poate fi transportată simultan.



Oamenii de ştiinţă speră că SSPE ar putea ajuta acest sistem să devină mai rapid şi mai capabil. Acesta ar funcţiona prin trimiterea de "catâri de date", care sunt alcătuite din nave spaţiale mici şi care pot călători într-un loc precum Marte, transmiţând mesaje.



„Solar System Pony Express este un concept de misiune care urmăreşte să sporească capacităţile de transmisie de date ale reţelei spaţiale profunde, folosind ideea de "data mules"", a declarat Robyn Woollands, de la Universitatea Illinois Urbana-Champaign, unul dintre autorii noii lucrări.



Mulilele ar urma să ajungă pe Marte şi să se aşeze în apropierea transmiţătorului unei sonde. Acestea ar transporta apoi datele pe Pământ, de unde ar putea fi trimise înapoi la un receptor.



Folosind o propulsie cu împingere redusă şi gravitaţia Soarelui, a Pământului şi a lui Marte, navele spaţiale ar putea călători în spaţiu fără a folosi cantităţi mari de resurse, sugerează oamenii de ştiinţă.



Acest lucru se datorează în parte dezvoltării motoarelor ionice, care sunt mai eficiente decât motoarele chimice utilizate pe scară largă şi sunt suficient de uşoare pentru a putea fi lansate mai ieftin.



„Studiul nostru a arătat că volumul total de date returnate în timpul misiunii simulate a depăşit obiectivul nostru de 1 Petabit pe an", a declarat Alex Pascarella, doctorandul lui Robyn Woollands, într-un comunicat.



Ideea este detaliată într-o nouă lucrare, "Low-thrust trajectory optimization for the solar system pony express", publicată în revista Acta Astronautica.

(sursa: Mediafax)