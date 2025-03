Spirala albastră care a înnebunit internetul: Portal sau OZN? Iată explicația fenomenului ciudat

Fenomenul a fost surprins în special în Franța și Suedia, unde martorii au distribuit imagini spectaculoase pe rețelele sociale.

Reacțiile nu au întârziat să apară. În mediul online, mulți internauți au avansat teorii conspiraționiste, de la posibile experimente guvernamentale secrete, până la prezența unor OZN-uri. Însă specialiștii vin cu o explicație mult mai logică și… terestră.

Potrivit experților consultați de publicația Le Figaro, spirala ar putea fi rezultatul unei misiuni spațiale SpaceX, compania fondată de Elon Musk. Mai exact, este vorba despre un fenomen optic provocat de evacuarea controlată a combustibilului în exces, realizată de o rachetă aflată în faza de reintrare sau de deplasare orbitală.

Cea mai probabilă cauză a fenomenului este racheta Falcon 9, lansată luni din Cape Canaveral, Florida (SUA), în cadrul unei misiuni SpaceX. Spirala s-ar fi format la câteva ore după decolare, în timp ce vehiculul spațial se afla deja pe orbita Pământului.

