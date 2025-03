Primăria lui Nicușor Dan a dat în judecată firma care îi face publicitate lui Nicușor Dan

Compania Getica OOH SRL, firma de publicitate care deține panourile stradale pentru reclame din Capitală și care a încheiat, în februarie, un contract de promovare outdoor a lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, a fost acționată în judecată, în luna ianuarie a acestui an, în nu mai puțin de patru procese, de către o instituție aflată în subordinea Primăriei Capitalei. Este vorba despre Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București SA, care cere Judecătoriei Sectorului 1, Judecătoriei Sectorului 3, Judecătoriei Sectorului 4 și Judecătoriei Sectorului 5 evacuarea acestei firme de pe spațiile publice administrate de ALPAB. Litigiile pleacă de la mai multe petiții înaintate de un grup de inițiativă civică, începând cu luna noiembrie a anului trecut, care a semnalat că panourile publicitare ale Getica OOH sunt instalate ilegal pe domeniul public. Între această firmă și ALPAB, a fost încheiat, în 2009, un contract de asociere în participațiune pentru o perioadă de zece ani, iar în 2019 acest contract a mai fost prelungit cu cinci ani, care au expirat în vara anului trecut. Compania Getica OOH SRL este controlată de un offshore din Cipru, controlat, la rândul lui, de strategul campaniilor electorale din anii trecuți ale lui Nicușor Dan, omul de afaceri Matei Păun.

Toată țara - și, în special, Capitala - este împânzită, începând de luna trecută, cu panourile electorale ale candidatului independent la Președinția României, Nicușor Dan, primarul general al municipiului București. Iar ca răspuns la o adresă înaintată de jurnaliștii portalului „Snoop.ro”, echipa de campanie a lui Nicușor Dan a transmis, la data de 13 februarie 2025, că promovarea candidatului Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din data de 4 mai se derulează în intervalul 11 februarie - 3 aprilie 2025.

În același răspuns, se mai precizează că contractual de promovare a fost încheiat de Nicușor Dan cu compania SC Getica OOH SRL, care i-a pus la dispoziție panouri publicitare proprii, dar care a mai închiriat și alte locații deținute de Aleea Media, Europedia, New Age, City Media, Universal Solution și Alsacian Group. Cele mai multe panouri electorale ale lui Nicușor Dan - 113 la număr - sunt instalate în București.

Echipa de promovare susține, pentru aceeași sursă citată, că valoarea totală a contractului este de 210.616 euro, cu toate taxele incluse, iar plățile urmează să se facă după 30 - 45 de zile de la instalarea lor.

Asociere în participațiune cu primăria, pentru 15 ani

Aflăm, astfel, într-un mod cât se poate de oficial, faptul că și în campania electorală pentru alegerile prezidențiale Nicușor Dan a apelat, ca și în trecut, în campaniile electorale pentru funcția de primar general al Capitalei, la serviciile firmei de publicitate stradală SC Getica OOH SRL. Interesant este că, la data de 1 august 2009, între Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, instituție aflată în subordinea primarului general al Capitalei, și această companie, care se numea la vremea respectivă SC News Outdoor România SRL, a fost încheiat un contract de asociere în participațiune, sub numărul 5904/10.08.2009, „în vederea exploatării în comun a potențialului de reclamă și publicitate al locațiilor aflate în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB)”.

În baza acestui contract, ALPAB se angaja să pună la dispoziție dreptul de folosință al suprafețelor utilizabile în locațiile pe care le deține, iar SC News Outdoor România SRL (actuala SC Getica OHH SRL) se obliga să aducă drept aport managementul necesar obținerii de contracte de publicitate pentru spațiile puse la dispoziție, baza materială pentru proiectarea, montarea și amplasarea reclamelor, întreținerea reclamelor, costul contoarelor de energie electrică și costul consumului acestora, precum și asigurarea pazei.

Durata contractului, așa cum a fost stabilită în ziua semnării, a fost de zece ani. Așa se face că, în data de 7 august 2019, între Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) și SC New Outdoor România SRL (actuala SC Getica OOH SRL) a fost încheiat un act adițional la contractul din 2009, prin care asocierea în participațiune a fost prelungită cu încă cinci ani. Mai mult, prin acest act adițional au mai fost adăugate alte șapte spații pentru panouri publicitare, în Șerban Vodă (Parcul Tineretului), Splaiul Unirii, Parcul Unirii 2 dinspre Regina Maria, Splaiul Unirii la intersecția cu I.C. Brătianu și cu Dimitrie Cantemir, Splaiul Unirii spre Bibescu Vodă și intersecția Splaiului Unirii cu Bulevardul Unirii.

Nu și-a extras panourile, după ce s-a epuizat asocierea

La sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut, în plină campanie pentru alegerile prezidențiale anulate de Curtea Constituțională, Grupul de Inițiativă Civică Parcul Izvor dădea publicității un comunicat, potrivit căruia „pe 10 noiembrie 2024, s-au împlinit trei luni de când contractul de asociere în participațiune nr. 5904 din 10 august 2009, dintre SC News Outdoor România SRL (actuala SC Getica OOH SRL) și ALPAB a ajuns la termen și nu a mai fost prelungit. În aceste trei luni, agentul economic nu numai că nu a dezafectat panourile publicitare, conform obligațiilor contractuale, ci a continuat să folosească ilegal panourile publicitare din spațiile administrate de ALPAB pentru propriul profit și în dauna spațiilor verzi pe care ar fi trebuit să le administreze”.

Conform sursei citate, “contractual sus-menționat a fost încheiat în 2009 pentru zece ani și prelungit în 2019, pentru încă cinci ani, cu încălcarea Legii nr. 185/2013, care era în vigoare în 2019. Pe 10 august 2024, contractul a ajuns la termen și nu a mai fost prelungit, iar Getica OOH SRL avea obligația de a ridica panourile în termen de 30 de zile, ceea ce nu s-a întâmplat”.

Grupul de Inițiativă Publică Parcul Izvor mai precizează: „ALPAB a notificat SC Getica OOH SRL asupra obligației de a ridica panourile până în 10 septembrie 2024 și a informat că, în caz de neconformare, «ALPAB are dreptul de a lua măsurile legale ce se impun», însă, până acum, nu am văzut niciun rezultat, cel puțin în zona Izvor; panourile sunt neclintite și rulează, în continuare, reclame”.

Ca atare, grupul de inițiativă civică a notificat, în luna noiembrie a anului trecut, Primăria Capitalei și pe primarul Nicușor Dan, pentru „luarea măsurilor legale ce se impun pentru dezafectarea tuturor panourilor publicitare instalate prin contractul de asociere în participațiune și ca agentul economic să suporte toate cheltuielile aferente”.

Patru instanțe, chemate de ALPAB să dispună evacuarea

Timp de aproape trei luni de la această notificare nu s-a întâmplat nimic, motiv pentru care Grupul de Inițiativă Civică Parcul Izvor a făcut demersuri similare și către ALPAB. Iar la data de 1 februarie 2025 a venit răspunsul. Anume, că „ALPAB a acționat în instanță firma deținătoare a panourilor publicitare, pentru evacuarea din spațiile folosite”.

Mai exact, conform ALPAB, „având în vedere faptul că SC Getica OOH SRL nu a dat curs notificării instituției noastre cu privire la evacuarea spațiilor folosite, ALPAB s-a adresat instanței de judecată cu cerere de chemare în judecată, având ca obiect evacuarea societății mai sus-menționată din spațiile folosite”.

„Jurnalul” a descoperit că ALPAB a chemat în judecată SC Getica OOH SRL nu într-unul, ci în patru procese diferite, deschise în aceeași zi. Astfel, la Judecătoria Sectorului 1 București, la data de 21 ianuarie 2025, pe rolul Secției I Civilă a fost înregistrat dosarul nr. 1433/299/2025, având ca obiect litigii cu profesioniștii - evacuare. Reclamanta este Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, iar pârâtul este SC Getica OOH SRL. În acest dosar, primul termen a avut loc la data de 12 februarie 2025, când instanța a amânat pronunțarea pentru 20 februarie 2025, când cauza a fost repusă pe rol. La termenul din 27 februarie, cauza a fost din nou amânată, în vederea achitării taxei judiciare de timbru privind cererea reconvențională. Următorul termen de judecată a fost stabilit chiar pentru astăzi, 26 martie 2025, începând cu ora 12.00.

De asemenea, ALPAB s-a mai adresat, tot în 21 ianuarie, și Judecătoriei Sectorului 3 București, unde a fost constituit dosarul nr. 1141/301/2024, având ca obiect tot litigii cu profesioniștii - evacuare, unde ALPAB are tot calitatea de reclamant, iar SC Getica OOH SRL tot calitatea de pârât. La primul termen de judecată, care a avut loc la data de 11 februarie 2025, cauza a fost amânată pentru 4 martie 2025, când, din nou, a fost amânată pentru data de 15 aprilie 2025.

Iar lucrurile nu se opresc aici. Tot la data de 21 ianuarie 2025, pe rolul Judecătoriei Sectorului 4 București a fost înregistrat dosarul nr. 1381/4.2025, având ca obiect, de asemenea, evacuarea, în care ALPAB este reclamant, iar SC Getica OOH SRL este pârât. Primul termen de judecată va avea loc în data de 9 mai 2025.

Un al patrulea proces a fost deschis la Judecătoria Sectorului 5, tot în data de 21 ianuarie 2025, cu același obiect, cu același reclamant și cu același pârât. Primul termen, din 30 ianuarie 2025, s-a soldat cu amânarea cauzei, în vederea complinirii lipsurilor cererii de chemare în judecată. La termenul din 13 martie, cauza a fost din nou amânată în vederea comunicării acțiunii și a înscrisurilor, următorul termen de judecată fiind stabilit pentru data de 15 mai 2025.

La doar câteva zile după ce ALPAB a declanșat aceste procese, Nicușor Dan a angajat compania SC Getica OOH SRL pentru a se ocupa de panotajul său, în campania electorală prezidențială.

Strategul prezidențiabilului, partener de afaceri cu cei care controlează firma de panotaj

În prezent, acționariatul SC Getica OOH SRL este în strânsă colaborare de afaceri cu unul dintre cei mai apropiați colaboratori, la vreme de alegeri, ai lui Nicușor Dan, un personaj pe nume Matei Ion Păun.

Compania în cauză s-a înființat în anul 1997, sub numele de SC Exclusiv Media SRL, iar până în anul 2001 a avut doi acționari persoane juridice. Este vorba despre News Outdoor Limited Marea Britanie și News Out of Home BV Olanda.

În anul 2002, asociatul unic al SC Exclusiv Media SRL a rămas News Out of Home BV. Un an mai târziu, în 2003, este numit în funcția de administrator un anume Maxim Ghenadievici Tkachev, cetățean rus, cu domiciliul la Moscova.

În anul 2004, acționarul unic decide să schimbe numele firmei în SC News Outdoor România SRL. Sub acest nume a fost încheiat contractul de asociere în participațiune cu ALPAB, din 2009.

În 2011, acționarul unic News of Home SRL decide să cesioneze toate părțile sociale ale firmei românești către offshore-ul cipriot Ecurdo Limited, din Nicosia, reprezentat, la acel moment, de Arin Alexandru Ion. Prețul tranzacției a fost, conform Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), de 1.081.540 de lei. Ulterior, administratorii societății devin Raluca Tonciu și Jean Costin Rădulescu.

În luna decembrie a anului 2012, compania își schimbă, din nou, denumirea, în SC Getica OOH SRL, nume sub care activează și în prezent. În februarie 2025, acționarul unic al companiei era tot Ecurdo Limited, dar, de data aceasta, reprezentat de Jean Costin Rădulescu.

Rețea de companii cu interese în spațiul rusesc

Cei doi reprezentanți, succesivi, ai offshore-ului cipriot Ecurdo Limited, Arin Alexandru Ion și Jean Costin Rădulescu, apar ca acționarii în companiile lui Matei Ion Păun, „ideologul” lui Nicușor Dan, care i-a condus acestuia campaniile electorale pentru Primăria Capitalei și în trecut.

Matei Păun deține mai multe companii, printre care se numără și SC BAC Financial Advisory SRL, care s-ar fi dezvoltat pe piețe controlate de Kremlin și aflată în relații comerciale cu instituții financiare din Rusia. Mai exact, partenerii de afaceri ai lui Matei Păun au cumpărat pachetul de acțiuni al firmei de panotaj de la un consorțiu condus de banca rusească VTB și de la grupul rusesc Alpha Capital Partners, ambele aflate sub sancțiuni occidentale pentru finanțarea agresiunii ruse din Ucraina.

BAC Financial Advisory îi are drept asociați pe Matei Ion Păun și pe compania SC Thales Ventures SRL, reprezentată de Ion Arin Alexandru. De asemenea, Păun mai este asociat, în compania SC Black Sea Investment Advisors SRL, cu același Ion Arin Alexandru, alături de Cornel Fumea, Adrian George Vasile și de Iulian Portasă.

Nu în ultimul rând, Matei Păun este asociat în SC Credit Network SRL cu actualul reprezentant al Ecurdo Limited, Jean Costin Rădulescu, alături de Adrian Mincu și Dumitru Virgil Ion.

10.000, donație pentru Nicușor

Jean Costin Rădulescu mai figurează, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), ca asociat persoană fizică, într-o altă companie publicitară celebră, care are legătură cu campaniile electorale ale lui Nicușor Dan. Este vorba despre SC Panotaj Expert SRL, unde Rădulescu este coacționar cu o anume Eliza Nicoleta Gedoiu.

Ei, bine, numele companiei SC Panotaj Expert SRL figurează în declarația de avere a lui Nicușor Dan din data de 25 aprilie 2016, completată în calitate, la vremea respectivă, de candidat la alegerile locale pentru Primăria Municipiului București. Această companie este menționată ca donator la campania electorală din acel an, cu suma de 10.000 de lei, pentru finanțarea unor sondaje de opinie.

Primarul Capitalei, somat public să arate contractul. „Minte când spune că a plătit doar 210.000 de euro”

Zilele trecute, senatorul social-democrat Daniel Zamfir (FOTO), liderul grupului parlamentar al PSD din Camera superioară a Parlamentului, l-a somat, public, pe Nicușor Dan să facă public contractul pe care l-a încheiat cu SC Getica OOH SRL, acuzându-l, cu acest prilej, pe actualul candidat independent la alegerile prezidențiale că minte când spune că a plătit doar 210.000 de euro pe panotaj.

Într-o postare publicată pe contul personal de Facebook, Zamfir scrie: „PNL a avut, în campania «Ostașul» (este vorba despre panourile cu cartea lui Nicolae Ciucă, din 2024 - n.red.), 400 de panouri. PNL a răspuns oficial că au costat două milioane de euro!! 459.000 de euro producția și 510.000 de euro pe lună afișajul (chiria, taxele locale, TVA). Nicușor Dan declară 356 de panouri. Un panou poate avea una, două sau chiar trei fețe afișate, dacă e dispus în triunghi, de exemplu. Costurile se calculează în funcție de fiecare față afișată. Panourile lui Nicușor au împânzit țara, din februarie. Ca atare, pentru două luni de expunere, plus producția, costurile sunt următoarele: circa 400.000 de euro producția + 900.000 de euro afișajul, în total, 1,3 milioane de euro. Nicușor «onestul» spune că a plătit 210.000 de euro. Evident că minte. Îi cer public să prezinte contractul! Mai ales că e semnat cu firma Getica OOH, care îl are în spate pe același prorus Matei Păun. Că e contract cu Getica OOH, a spus chiar Nicușor, pentru Snoop. Îi finanțează la negru - ilegal, adică - prorusul campania lui Nicușor? Cer public instituțiilor statului să lămurească asta, înainte de alegeri, să nu pățim ca la Georgescu!”.

