3 jocuri PlaySation, disponibile din august 2024. Până când pot fi descărcate jocurile din iulie 2024

Trei jocuri sunt disponibile cu abonamentul PlayStation Plus în fiecare lună.

Pentru luna august, abonații vor avea acces la trei jocuri video inedite. Acestea vor fi disponibile pentru descărcare în perioada 6 august - 2 septembrie 2024. Până pe 6 august, abonații PlayStation Plus vor avea acces și la jocurile pentru luna iulie.

Compania oferă astfel trei jocuri ce pot fi descărcate gratuit de abonații PlayStation Plus: LEGO Star Wars The Skywalker Saga, FNAF Security Breach, Ender Lilies: Quietus of the Knights.

Abonații vor putea să intre în lumea celor 9 filme Star Wars, dar în formă Lego sau să meargă într-o aventură epică printr-un regat distrus, în funcție de preferințe.

Iată ce jocuri PlayStation Plus din august 2024 vor putea descărca abonații:

LEGO Star Wars Saga Skywalker | PS4, PS5

Disponibil pe PS4 și PS5, noul joc Lego duce jucătorii într-o aventură bazată pe cele 9 filme Star Wars. Utilizatorii vor avea parte de aventuri intergalactice, umor și libertate de a intra în lumea Star Wars, dar în format Lego.

Jucătorii pot alege un personaj jedi, sith, un rebel sau chiar un robot. Acțiunea are loc și în spațiu, dar și pe planetă, unde vor avea o gamă largă de nave la dispoziție.

Printre acestea se numără Millenium Falcon, nave TIE și X-wings în LEGO Star Wars The Skywalker Saga.

Five Nights at Freddy’s Security Breach | PS4, PS5

Printre cele 3 jocuri PlayStation Plus din august 2024 este și Five Nights at Freddy’s Security Breach, disponibile pe PS4 și PS5. E cel mai recent titlu din seria de jocuri horror creată de Steel Wool Games.

Jucătorii intră în pielea personajului Gregory, un băiat tânăr prins peste noapte în Mega Pizzaple a lui Freddy Fazbear. Cu ajutorul proprietarului, Gregory trebuie să supraviețuiască mai multor inamici din seria Five Nights at Freddy’s, plus noi obstacole înfricoșătoare.

Ender Lilies: Quietus of the Knights | PS4

Ender Lilies: Quietus of the Knights este disponibil doar pe PS4. Jucătorii trebuie să descopere misterele dintr-un regat distrus, redat în format 2D.

Călătoria îi va duce în tărâmul Land’s End, unde trebuie să treacă printr-o pădure subacvatică, o cavernă contaminată și un mare castel în ruină. Vor avea de-a face cu inamici formidabili, pe care trebuie să îi înfrângă pentru a elimina blestemul și pentru a-i recruta drept aliați.

Până pe 6 august, abonații pot să descarce și jocurile din iulie. Acestea sunt Borderlands 3, NHL 24 și Among Us, potrivit useit.ro.