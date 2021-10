Creșterea de două cifre a pieței de smartphone-uri din primele trimestre a luat sfârșit în T3

Creșterea de două cifre a pieței de smartphone-uri din primele trimestre ale anului 2021 a luat sfârșit în al treilea trimestru al anului 2021, în condițiile în care livrările la nivel mondial au scăzut cu 6,7% de la an la an, conform datelor International Data Corporation (IDC).

Potrivit Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, furnizorii de smartphone-uri au livrat un total de 331,2 milioane de unități în acest trimestru. Deși se aștepta un ușor declin în cel de-al treilea trimestru, care este un trimestru slab din punct de vedere sezonier, declinul real a fost de peste două ori mai mare decât prognoza de creștere de -2,9%.

"Problemele legate de lanțul de aprovizionare și de lipsa componentelor au ajuns în cele din urmă la nivelul pieței de smartphone-uri, care până acum părea aproape imună la această problemă, în ciuda impactului său negativ asupra multor alte industrii adiacente", a declarat Nabila Popal, director de cercetare în cadrul IDC Mobility and Consumer Device Trackers. "Pe lângă penuria de componente, industria a fost afectată și de alte provocări legate de producție și logistică. Politicile mai stricte de testare și de carantină întârzie transportul, iar constrângerile privind alimentarea cu energie electrică din China restricționează producția de componente cheie. În ciuda tuturor eforturilor de atenuare a impactului, obiectivele de producție ale tuturor furnizorilor importanți pentru trimestrul al patrulea au fost ajustate în jos. Având în vedere cererea puternică și continuă, nu anticipăm că problemele legate de aprovizionare se vor atenua decât mult timp după anul viitor."

În timp ce aproape toate regiunile au înregistrat o scădere a livrărilor în trimestrul 321, gravitatea impactului a variat de la o regiune la alta. Europa Centrală și de Est (CEE) și Asia/Pacific (cu excepția Japoniei și Chinei) (APeJC) au suferit cele mai mari scăderi, de -23,2% și -11,6% de la an la an. Cu toate acestea, în regiuni precum SUA, Europa de Vest și China, scăderile au fost mult mai puțin pronunțate, de -0,2%, -4,6% și, respectiv, -4,4% de la un an la altul, deoarece aceste regiuni sunt, de obicei, considerate mai prioritare de către furnizori.

Samsung a încheiat trimestrul pe prima poziție, cu 69,0 milioane de unități livrate și o cotă de piață de 20,8%. Aceasta a reprezentat o scădere de 14,2% de la an la an, în mare parte din cauza constrângerilor de aprovizionare.

Apple a recâștigat poziția a doua cu 50,4 milioane de unități livrate pentru o cotă de piață de 15,2% și o creștere incredibilă de 20,8% de la an la an.

Xiaomi a înregistrat un declin de 4,6% în 3T21, după o creștere ridicată de două cifre în cele patru trimestre anterioare, deoarece s-a confruntat, de asemenea, cu probleme de aprovizionare cu care nu s-a confruntat în trimestrele anterioare. Xiaomi a ocupat totuși poziția a treia, cu o cotă de 13,4% și livrări de 44,3 milioane de unități.

vivo și OPPO au fost la egalitate pe locul al patrulea, cu livrări de 33,3 milioane și 33,2 milioane de unități și cote de piață de 10,1% și 10,0%. vivo a înregistrat o creștere a livrărilor de la un an la altul de 5,8%, în timp ce OPPO a încheiat trimestrul cu o creștere de 8,6% de la un an la altul.

