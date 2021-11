Criterii pentru alegerea unui mouse potrivit pentru jocuri

Experiența de gaming poate atinge un nivel maxim de adrenalină doar dacă mouse-ul este unul de ultimă generație, adecvat pentru această activitate. Orice mouse poate fi utilizat, iar jocul o să funcționeze, însă rezultatele sunt incomparabile cu situația în care este utilizat un mouse de gaming.

Probabil că una dintre cele mai importante caracteristici se referă la senzorii speciali, care ajută la realizarea unor mișcări rapide și precise, mult superioare celor care se pot face cu un mouse obișnuit. Dacă nu ești sigur ce anume îți dorești, poți vedea aici mai multe modele de mouse-uri pentru gaming, iar în continuare află care sunt informațiile importante de care ai nevoie atunci când alegiun mouse de gaming.

Indiferent dacă vrei să joci jocuri FPS, MOBA sau MMO, mouse-ul de gaming te va ajuta să îți atingi obiectivele și să te deplasezi cu ușurință în joc. Alte acțiuni importante, cum sunt reglarea unghiului camerei sau schimbarea armelor, trebuiesc și ele să fie realizate rapid și cu precizie, iar un mouse performant este de neînlocuit.

Chiar dacă utilizezi un laptop pentru gaming, vei vedea multe beneficii dacă alegi să utilizezi un mouse pentru gaming, deoarece este mai precis și mai confortabil de utilizat decât touchpad-ul.

Iată câteva criterii importante de care trebuie să ții cont atunci când alegi un mouse de gaming:

Genul de jocuri pe care le vei juca

Fiecare gen de joc are anumite cerințe diferite, unele se concentrează pe acuratețe și precizie, în timp ce altele pe mișcarea rapidă. Pentru jocurile FPS (First Person Shooter) precum Call of Duty și Doom Eternal, precizia mouse-ului este cea mai importantă, în detrimentul butoanelor laterale programabile. Cea mai bună alegere pentru acest tip de jocuri este un mouse fiabil și precis. Dacă, în schimb, îți place să joci MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), cum este, de exemplu DOTA, sau MMO (Multiplayer Online (MMO), cum este World of Warcraft, o diferență remarcabilă o poate face un mouse cu o mulțime de butoane programabile. Acestea permit accesarea rapidă a funcțiilor și abilităților de care ai nevoie în jocuri. Ai putea astfel, să faci vrăji cu un buton lateral special configurat, atunci când joci un RPG, cum este The Elder Scrolls.

Mouse cu fir sau wireless

Deși un cablu mai puțin sună foarte atractiv, trebuie să știi că orice sistem wireless are o anumită întârziere a comenzilor, asta înseamnă că va exista o fracțiune de secundă între acțiunea ta și impactul acesteia în joc. Tehnologia wireless a avansat considerabil în ultimii ani, însă nu a reușit să atingă viteza oferită de conectarea prin cabluri. O altă situație pe care trebuie să o iei în considerare este că un mouse wireless poate avea interferențe cu alte device-uri, chiar dacă este o problemă care se întâlnește destul de rar.

Modul de alimentare

Majoritatea mouse-urilor folosesc una sau două baterii AAA pentru a funcționa. Aceste baterii trebuiesc înlocuite destul de rar, mouse-ul putând funcționa luni întregi. Există și modele avansate de mouse-uri care au baterii încorporate, iar acestea se încarcă cu ajutorul unul încărcător sau a unei stații speciale.

Tipul de senzor

În funcție de preferințele tale personale și de tipul de jocuri pe care le alegi, poți opta pentru un mouse cu senzor laser ori un mouse optic. Principala diferență se referă la faptul că primul tip folosește un fascicul laser pentru a lumina o suprafață, în timp ce al doilea tip, folosește un LED cu infraroșu. Fiecare variantă are avantaje și dezavantaje, dar majoritatea gamerilor preferă tehnologie optică, deoarece este mult mai ieftină și mult mai sensibilă la fluctuații, care pot distruge orice obiectiv în joc. Pe de altă parte, tehnologia laser poate fi utilizată pe orice suprafață, inclusiv pe suprafețe lucioase sau reflectorizante, cum este sticla.