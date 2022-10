Elon Musk intră în sediul Twitter cu o chiuvetă în brațe! Excentricul miliardar nu mai vrea să dea afară 70% dintre angajați

Cu toate astea, se așteaptă ca excentricul miliardar să reducă din personal, fapt ce provoacă anxietate printre salariați.

El a postat un videoclip în care intră în sediul Twitter cu o chiuvetă de bucătărie în braţe şi-a adăugat la descriere titlul „Chief Twit”.

„Intrând în sediul Twitter - Obișnuiți-vă cu ideea!” a scris Elon Musk.



Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7